Scontri tra tifosi di Napoli e Roma, sfogo pesantissimo: “È incredibile”

Gli scontri tra ultras di Napoli e Roma in autostrada hanno avuto diverse conseguenze. Un nuovo sfogo sulla questione è arrivato durante la diretta

Il calcio va avanti e l’ultimo weekend ci ha regalato diverse sentenze che potrebbero indirizzare inevitabilmente la direzione che prenderà lo scudetto.

Eppure, si è scritta anche una bruttissima pagina dello sport moderno. Diversi tifosi – se così si possono definire – di Napoli e Roma si sono scontrati in autostrada all’altezza di Arezzo, con un ferito e causando grandi disagi alla circolazione stradale e paura nei passanti. Di quanto successo, ha parlato il giornalista Tancredi Palmeri ai microfoni di Calciomercato.it in diretta sul canale Twitch di Tv Play. Ecco il suo sfogo: “Quello accaduto tra i tifosi del Napoli e della Roma è incredibile. Nessun arrestato. Ma di cosa stiamo parlando, siccome non stiamo parlando del morto per un miracolo. Non puoi bloccare un paese, qui siamo alla negazione della civiltà. Sono stufo di voler giustificare all’estero perché in Italia facciamo sempre le cose in maniera differente”. E poi dà la sua visione su come si dovrebbe agire a riguardo: “Chiudi il settore ospite, vuoi scommettere che la tifoseria avversaria non si presenta perché non può esporre il suo vessillo. Nella mentalità ultras se non ti fanno esporre il vessillo tu non entri nello stadio, loro vogliono esporre il vessillo. Facendo in questo modo tu limiti quantomeno l’entrata del settore organizzato”.

Dagli scontri al momento degli arbitri con l’Inter

L’Inter non ha avuto molta fortuna contro il Monza, quando un gol di Francesco Acerbi è stato ingiustamente annullato. In generale, alcune direzioni arbitrali continuano a far discutere.

Tancredi Palmeri ha detto a riguardo: “Non ha fischiato dei falli l’arbitro in Inter-Napoli, è vero. Paradossalmente, dopo le mancate sanzioni, i calciatori dell’Inter sono stati molto attenti a non commettere altri falli da ammonizione“. La tesi del giornalista è che spesso poi gli arbitri tornino su chi compie l’intervento potenzialmente da giallo per poi sanzionarli anche per un fallo di minore portata con il cartellino. E infatti sull’argomento conclude: “Per esempio un caso lampante è appunto su Barella, dove non è stato sanzionato quando doveva esserlo, ma è stato ammonito quando non doveva esserlo”.