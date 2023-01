Inzaghi controcorrente: “Stasera abbiamo fatto meglio”. Poi la risposta su Dumfries

Le parole in conferenza stampa di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, e Fabio Pecchia, tecnico del Parma: ecco le loro dichiarazioni

Intervenuti nel post gara della sfida fra Inter e Parma, i tecnici delle due squadre hanno commentato la sfida terminata ai supplementari.

Simone Inzaghi, mister dei nerazzurri, ha commentato così la qualificazione ottenuta con fatica: “Stasera abbiamo fatto meglio rispetto ad anno scorso con l’Empoli. Abbiamo trovato una squadra organizzata, forte. Dovevamo muovere più velocemente la palla, abbiamo subito quel gol che ci ha spiazzato, ma la squadra non ha perso le distanze, siamo sempre rimasti concentrati e lucidi e fa ben sperare”.

STRASCICHI POST NAPOLI – “Chiaramente la condizione dopo tanto tempo è sempre da migliorare, stiamo parlando dell’Inter che ha battuto il Napoli, avrebbe vinto a Monza, passato il turno oggi con rotazioni corte e giocatori importanti fuori. Speriamo di recuperare degli elementi importanti che quest’anno non ho mai avuto e, nonostante ciò, abbiamo fatto una grande Champions. In campionato siamo in ritardo, ma possiamo recuperare e avrò bisogno di tutti gli effettivi”.

DUMFRIES – “Viene da cinque partite in un mondiale, è tornato affaticato con un problema che sta risolvendo. E’ un ragazzo molto generoso, ma non è semplice. Ci sono giocatori che sono tornati in ottime condizioni come Lautaro ed altri, come Denzel, che devono migliorare, ma si sta allenando al meglio”.

SKRINIAR – “Si stava scaldando quando ci sono stati i cori, ma sa di essere contornato da tifosi che gli vogliono benissimo. Oggi voleva che passassimo, da tanti anni passiamo il turno ai supplementari, a questa competizione teniamo perché lo scorso anno abbiamo vinto”.

TITOLI O QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS – “In questo momento mi viene in mente la serata dell’Olimpico, bellissima. E’ un passaggio del turno che dedichiamo ai nostri tifosi”.

Inter-Parma, Pecchia commenta la prestazione dei suoi

Fabio Pecchia, ai microfoni dei giornalisti presenti fra i quali anche gli inviati di Calciomercato.it, ha commentato così la sconfitta decisamente amara per come è maturata: “L’auspicio è quello di raccogliere ciò che seminiamo, deve essere il nuovo anno, continuare a mettere mattoncini per il nostro percorso. Oggi credo avremmo meritato la qualificazione e ci avrebbe dato uno slancio, ma ci teniamo stretta la prestazione”.

Pecchia ha poi proseguito: “Quando c’è tanta fisicità in area per l’Inter, si può concedere qualcosa e il gol viene da una deviazione, però francamente i ragazzi hanno fatto una gara di altissimo livello e sempre con l’intenzione di voler giocare per il risultato e non solo per la prestazione. Per la squadra giovane che siamo sicuramente ci rimane nella testa, nel cuore e deve essere anche una presa di consapevolezza. Dobbiamo continuare ad avere fiducia, ma francamente ora siamo anche stanchi di uscire dal campo e non raccogliere il lavoro fatto. Stasera sono orgoglioso di tutto ciò che abbiamo fatto, anche il fatto di essere usciti dal campo con rabbia, la dimostrazione che non siamo stati casuali”.