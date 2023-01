Lukaku non ha scampo, l’attacco è doppio: “Imbarazzante, così non è determinante”

Anche ex calciatori si rendono conto della situazione Lukaku e non lo risparmiano: il suo futuro è sempre più in bilico

Una serata di Coppa Italia abbastanza tradizionale, soprattutto per l’Inter, che passa ai quarti con la consueta fatica contro una squadra decisamente inferiore. Qualche anno fa era successo con il Pordenone di avere la meglio solo all’ultimissimo, lo scorso anno con l’Empoli sempre ai supplementari. Stavolta a spaventare San Siro è stato il Parma di Gigi Buffon.

La squadra di Inzaghi se l’è vista davvero brutta, in svantaggio per cinquanta minuti contro i ducali, sesti in Serie B e neanche in un grande momento di forma. Lautaro Martinez è riuscito ad agguantare il pareggio solo a due minuti dal novantesimo, poi è servita la zuccata stranissima di Acerbi al 110′ per chiudere la pratica. Una serata come al solito non per deboli di cuore, anche se alla fine è il risultato che conta. La prima metà di stagione dell’Inter in Italia si conferma troppo altalenante, anche per colpa di qualche infortunio di troppo. Per diverso tempo è mancato Marcelo Brozovic, motore e cuore dei nerazzurri, costringendo Inzaghi a trovare soluzioni alternative poco ‘ortodosse’. Asllani non è ancora totalmente affidabile, addirittura Calhanoglu ha fatto il regista atipico. Ovviamente la mancata rotazione in attacco ha avuto il suo peso.

Inter, Bergomi e Mauro non risparmiano Lukaku

Se è vero che Correa nell’ultimo periodo è stato troppo spesso assente, saltando anche il Mondiale, Lukaku non c’è praticamente mai stato. È senza dubbio il belga la delusione più grande per l’Inter. Ieri era di nuovo out per un problema, un’infiammazione al tendine del ginocchio, la sua presenza nelle prossime partite è a rischio. Tra una settimana sarà in palio la Supercoppa nel derby col Milan, Inzaghi spera di averlo a disposizione. E ormai sul belga le critiche diventano l’ordine del giorno, dai tifosi ma anche dagli opinionisti: “Non può più essere il giocatore determinante che era con Conte, non è nelle condizioni psicofisiche e tecniche per farlo”, ha detto Massimo Mauro a ‘Sport Mediaset’.

Ancora più duro invece Beppe Bergomi a ‘Radio 24’: “Mi aveva illuso il primo tempo col Napoli, ma quando è entrato col Monza è stato imbarazzante. Non teneva palla, era impaurito, non so se è solo condizione fisica o anche mentale. Anche quello che gli è successo al Mondiale credo se lo stia portando dentro”. Insomma, Lukaku attraversa davvero un periodaccio ed è ovvio che condizioni i pensieri e le riflessioni della società sul suo futuro. Il classe ’93 resta in prestito dal Chelsea, quindi a fine stagione bisognerà sedersi intorno a un tavolo e fare il punto della situazione. E allo stato attuale, Marotta difficilmente avrà voglia di puntare con questa determinazione su di lui.