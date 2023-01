Maldini ha lasciato un indizio sul calciomercato del Milan: Tonali ‘nominato’

Sandro Tonali non è un calciatore come gli altri per il Milan e la dimostrazione è arrivata anche stasera. Occhio all’indicazione di Maldini sul calciomercato

Paolo Maldini è il cervello del Milan, soprattutto lo è sul calciomercato, dove i rossoneri hanno fatto tanto nelle ultime stagioni e con una direzione precisa, ma sono stati anche criticati nelle ultime ore.

Molti dei talenti che sono arrivati durante la scorsa estate, infatti, non hanno reso quanto ci si aspettava e ogni riferimento non è puramente casuale per quanto riguarda Charles De Ketelaere, stasera titolare contro il Torino, ma che finora ha deluso le attese. Qualche incidente di percorso ci può essere con questo tipo di strategia, perché non tutti i giovani riescono ad ambientarsi a dovere e soprattutto non tutti dimostrano le qualità che potenzialmente avrebbero. Il Milan, in ogni caso, non ha alcuna intenzione di indietreggiare nei suoi programmi: bisogna mettere in atto delle trattative sostenibili e puntarci per il futuro, anche se nell’immediato i riscontri non saranno subito dei migliori.

Maldini e l’esempio di Tonali: capitano e segnale sul calciomercato

Un’ulteriore prova di ciò che vi stiamo raccontando è arrivata questa sera, poco prima del fischio d’inizio del match tra Milan e Torino.

Infatti, Maldini si è presentato ai microfoni di ‘Mediaset’ e dicendo senza mezzi termini che l’esempio di Sandro Tonali deve essere seguito da tutti: “La questione Tonali penso che abbia insegnato tanto a tanti. Dobbiamo aspettare i giocatori giovani“. Insomma, con l’ex Brescia il progetto è riuscito alla perfezione. Il Milan ha acquistato un calciatore dalle forti potenzialità, ma che all’inizio non è riuscito a esprimersi e ne ha avuto i benefici dall’anno successivo in poi. Il mediano stasera contro il Torino ha anche indossato la fascia di capitano che, alla sua età, non è affatto banale, soprattutto se si gioca con il club rossonero. Alla fine, critiche o no, la strategia dei campioni d’Italia non cambierà nel prossimo futuro. Sperando di trovare all’orizzonte nuovi Tonali.