Zidane a tutti i costi: così arriva in anticipo

Zinedine Zidane sempre al centro delle voci di mercato: nuova ipotesi clamorosa, già pronto il ribaltone in panchina

Un’estate bollente. Così si preannuncia la prossima stagione alla voce allenatori. Molti i big che potrebbero cambiare squadra o che potrebbero tornare ad allenare un club.

C’è l’incertezza sul futuro di Conte, Luis Enrique alla ricerca di una nuova esperienza, poi Simeone che potrebbe terminare la sua lunghissima avventura alla guida dell’Atletico Madrid. Ma c’è anche, se non soprattutto, Zinedine Zidane. L’ex Real Madrid sembrava essere destinato a diventare il ct della Francia, una volta chiusi i Mondiali, ma la finale raggiunta dai transalpini ha spinto il presidente della FFF a prolungare il contratto con Deschamps fino al 2026, non senza polemiche.

Ora che la panchina più agognata da Zidane è, almeno per un paio di anni svanita, il francese potrebbe rimettersi in gioco in una squadra di club. Il suo nome è spesso accostato alla Juventus: se Allegri dovesse andare via a fine anno, l’ipotesi più affascinante sarebbe quella di un ritorno del transalpino a Torino. Ipotesi però che potrebbe però fare i conti con una concorrente non semplice da superare.

Calciomercato Juventus, Zidane con Mbappe: lo scenario

Stando a quanto riporta ‘El Chiringuito’, infatti, Zinedine Zidane potrebbe essere il nome giusto per la panchina del Paris Saint-Germain.

A Parigi Galtier è arrivato appena l’estate scorsa ma la sua conferma non è così scontata come sembra. Anzi, come al solito, decisiva sarà la Champions League. Il Psg è chiamato ad affrontare il Bayern Monaco negli ottavi di finale: qualora arrivasse l’ennesima eliminazione anticipata, per il tecnico potrebbe esserci l’esonero a fine anno.

A quel punto Zidane sarebbe il candidato favorito dei dirigenti parigini con uno sponsor di eccezione: Kylian Mbappe. L’attaccante, che nei giorni scorsi ha difeso proprio l’allenatore dopo le dichiarazioni di Le Graet, ha come sogno quello di essere allenato proprio da Zidane. La Nazionale, almeno per il momento, non ha esaudito il suo desiderio. Potrebbe farlo il Psg: dipende tutto (o quasi) dalla Champions.