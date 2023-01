Tradito senza rinnovo: svolta Juve per l’erede di Szczesny

Il club bianconero potrebbe aver trovato a sorpresa un nuovo estremo difensore in vista della prossima stagione

Sono già iniziati i primi movimenti in casa Juventus in vista della prossima stagione. Se il mercato di questo gennaio sarà soprattutto fatto di opportunità a costo contenuto, per l’estate si prospettano invece grandi nomi in grado di poter rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri.

Tra questi, ad esempio, dalla Premier League potrebbe sbarcare a Torino un vero e proprio top player. Un calciatore che si sarebbe sentito tradito durante le ultime settimane in seguito ad una promessa sino a questo momento non mantenuta dal suo club. Il profilo in questione è quello di un portiere molto esperto in scadenza di contratto, tra i migliori nel suo ruolo negli ultimi dieci anni giocati nel campionato inglese.

Si tratta di David De Gea, estremo difensore del Manchester United in rotta con il club inglese. I ‘Red Devils’, a fronte della scadenza del prossimo 30 giugno 2023, non hanno infatti ancora esercitato l’opzione per l’estensione automatica del suo contratto per via delle cifre altissime che fanno dello spagnolo uno dei calciatori più pagati di tutta la Premier. Nonostante la volontà dell’ex Atletico Madrid di ridursi drasticamente l’ingaggio, da parte degli inglesi non è ancora arrivata alcuna proposta ufficiale.

Calciomercato Juve, corsa a due per De Gea: ci prova anche l’Atletico Madrid

Il Manchester United, che pochi giorni fa ha prelevato in prestito Jack Butland dal Crystal Palace, vorrebbe scaricare De Gea per le prestazioni poco convincenti dell’ultima stagione.

Un portiere che non sta certo attraversando un momento semplice, ma che alla soglia dei 33 anni può ancora essere considerato come uno dei top in circolazione. Per questa ragione, come riferito da ‘todofichajes.com’, la Juventus ci starebbe facendo più che un pensierino come possibile erede di Szczesny per la porta bianconera.

Il club torinese non è però l’unico sulle tracce dell’estremo difensore spagnolo. A seguirlo c’è anche l’Atletico Madrid, club a cui De Gea deve tanto sotto il profilo calcistico. Va comunque considerata la volontà del portiere che, sebbene un rapporto fatto di alti e bassi, vorrebbe chiudere la sua carriera al Manchester United.