Arriva Skriniar, via libera Juve per il colpo in difesa

Milan Skriniar sempre più lontano dall’Inter e la Juventus può far festa: arriva il colpaccio in difesa per i bianconeri

I tifosi dell’Inter si sono schierati in maniera netta: Milan Skriniar non si tocca. Il popolo nerazzurro, prima a Monza, quindi a ‘San Siro’ nella gara di coppa Italia contro il Parma, ha fatto sentire la sua voce.

Lo slovacco è considerato capitano e pilastro della formazione di Inzaghi e il rinnovo è richiesto a gran voce dai sostenitori interisti. Non tutti i desideri diventano però realtà, soprattutto se di mezzo ci sono questioni economiche. Ed è sicuramente un problema di ingaggio quello che non ha ancora fatto sbloccare l’affare rinnovo tra Inter e Skriniar. Lo slovacco è molto ambito tra le big d’Europa, pronte a soddisfare le sue richieste economiche con ingaggi importanti.

Ad esempio, stando a quanto riferisce ‘elnacional.cat’, il Real Madrid vorrebbe replicare l’affare Rudiger e portare Skriniar a zero in Spagna. Ad Ancelotti non dispiacerebbe una coppia formata proprio dal tedesco e dall’ex Sampdoria. Dovesse essere accontentato a farne le spese sarebbe Militao.

Calciomercato Juventus, Skriniar porta Militao

Il brasiliano, connazionale di Danilo, è legato al Real Madrid da un contratto fino al 2025 ed in questa stagione è stato spesso schierato da titolare al centro della difesa, ma l’arrivo di Skriniar potrebbe cambiare le gerarchie e spingerlo a fare valutazioni diverse sul suo futuro.

Ecco che entrerebbe in scena la Juventus, alla ricerca di rinforzi per il proprio pacchetto arretrato. Militao garantirebbe la giusta dose di esperienza internazionale, la capacità di reggere la pressione di un club importante come quello bianconero, ma avrebbe anche l’età giusta (24 anni) per il nuovo progetto bianconero.

A facilitare il suo arrivo ci sarebbe proprio il connazionale Danilo, divenuto ormai uno dei senatori e leader della nuova Juventus. Un affare che potrebbe quindi decollare anche se resterebbe da trovare un accordo a livello economico con il Real Madrid. Idea sul tavolo quindi con Skriniar che potrebbe dire addio all’Inter, gratis, trasferirsi al Real e favorire il colpo sul mercato della Juventus.