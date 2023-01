Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 10 gennaio 2023

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 10 gennaio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 10 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

In prima pagina su ‘La Gazzetta dello Sport’ la questione legata al futuro di Romelu Lukaku: “Tempo scaduto”, il titolo principale. “Se non si sveglia ritorna al Chelsea”, completa la rosea sottolineando il nuovo infortunio del belga. Poi il titolo dedicato al big match attesissimo di venerdì tra Napoli e Juventus: “La Signora con le ali: Di Maria e Chiesa gli spacca Napoli, la Juve prova la super rimonta”. Poi l’allarme Calhanoglu per l’Inter in vista del Parma e soprattutto della Supercoppa, ma anche “Milan mercato bocciato”. Da De Ketelaere ad Adli sono quasi “50 milioni a vuoto“.

“Si beccano”, c’è invece in prima pagina su ‘Il Corriere dello Sport’ con le immagini di Spalletti e Allegri in avvicinamento a Napoli-Juve: “Luciano e Max, scudetto e dispetti”. Poi ancora “Cremona in campo col suo Luca. Sulla maglia e nel cuore”, sottolineando l’omaggio a Vialli dei grigiorossi nel match di ieri col Verona. Anche sul quotidiano romano spazio all’ennesimo stop di Lukaku: “Si ferma ancora”. E di spalla il titolo sui fatti dell’A1 e gli scontri ultrà: “180 tifosi identificati e 4 arrestati”.

Su ‘Tuttosport’, invece, l’intervista di Bremer a tre giorni dalla sfida tra Napoli e Juventus che può valere una stagione: “Osimhen io lo marco così”. Poi ovviamente il titolo sulla messa emozionante di ieri a Cremona dedicata a Vialli: “Luca, quanto ti amiamo”. Di spalla l’intreccio Inter-Torino e il domino in difesa: “L’inter pensa a Schuurs. Toro già su Hien, guaio Lazaro”. Infine “Buffon: San Siro rieccomi” e “Dilemma Mou. Il Brasile lo tenta” con la chiamata di Ronaldo il ‘Fenomeno’.

Rassegna stampa 10 gennaio: le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri

Per quanto riguarda i quotidiani esteri, c’è L’Equipe che dedica la prima pagina a Hugo Lloris che dice addio alla nazionale dopo la finale persa con l’Argentina: “Sono arrivato alla fine”, con la bella foto del bacio alla maglia. Poi un fatto molto grave: “L’agente che denuncia le avances molto pesanti di Le Graet“, il titolo sul presidente della federcalcio francese.

In Spagna invece prima pagina dedicata a Ousmane Dembele sul ‘Mundo Deportivo’: “Boom”. Il riferimento è ai numeri del francese, che è l’uomo più decisivo senza Lewandowski con 7 gol e 7 assist. E inoltre non si fa male da un anno. Il titolo che più interessa alle italiane è però questo: “Seguono Thuram che sarà svincolato”. L’Inter è quindi avvisata sulla concorrenza del Barcellona per il francese.