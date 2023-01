Osimhen-Vlahovic, l’impatto doppio di Victor: che delusione Dusan

Napoli-Juve vedrà Osimhen in campo e Vlahovic ancora out: il confronto, finora, ha un solo vincitore. Con meriti e colpe

Napoli-Juve può valere tantissimo. Forse, anche, mezza stagione per entrambe. Se la Juve dovesse vincere, si porterebbe a meno quattro dal Napoli. Se dovessero vincere gli uomini di Spalletti, spedirebbero quelli di Allegri a -10: una distanza pesante alla fine del girone d’andata. Qualcosa che una galoppata straordinaria potrebbe colmare, ma non senza grandi difficoltà.

Una gara che vedrà Arek Milik al centro dell’attacco bianconero: il grande ex della gara. Dusan Vlahovic, invece, è ancora fermo ai box. La pubalgia è un qualcosa dalla quale il serbo non si è ripreso. Dopo il Mondiale, Dusan, semplicemente, non si è visto. Prima, il problema agli adduttori: altre quattro gare saltate. Con tante voci, troppi rumors. Anche legate al calciomercato: tra Bayern e Premier, ci sono stati accostamenti, forse azzardati. La Juve punta ancora su Vlahovic, ma serve un cambio di passo. Basti pensare che guardando ai minuti giocati con Victor Osimhen, il confronto con Vlahovic è assolutamente impietoso.

Osimhen-Vlahovic, tutto dice Victor: ecco i numeri

Finora, Osimhen ha inciso molto più di Vlahovic. Si dirà: ma gli infortuni hanno inciso sul rendimento del serbo. Vero, giusto paragonare il rendimento in campo finora maturato in Serie A.

Il nigeriano è stato in campo per 12 gare (una da subentrato), il serbo per 10. 1085 i minuti per Victor, 854 per Dusan. Osimhen ha segnato 10 gol, uno ogni 108 minuti. Sono sei i gol per Vlahovic: uno ogni 142 minuti. Questa prima differenza dimostra come ci sia una distinzione piuttosto netta dal punto di vista dell’incidenza tra i due attaccanti. Anche dal punto di vista della produzione offensiva, la differenza c’è. Perché Osimhen arriva al tiro 4.2 volte a gara, Vlahovic 3.1. Vuol dire che la capacità del Napoli di portare alla conclusione un suo attaccante è più alta di quella della Juve.

Il numero di azioni prodotte dal Napoli è superiore a quello prodotto dalla Juve: ci sono tanti dati che acclarano questo concetto. Con il vantaggio che in termini di giocate che ne ricava Osimhen a differenza di Vlahovic. Victor, poi, ci ha messo anche più generosità verso i compagni: due assist contro uno del nigeriano rispetto al serbo finora in campionato.