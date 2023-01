HIGHLIGHTS | Inter, che brividi in Coppa Italia: passa solo all’overtime

L’Inter passa il turno in Coppa Italia solo ai supplementari: Lautaro e Acerbi salvano Inzaghi contro il Parma

Gli ottavi di finale di Coppa Italia iniziano con il botto. L’Inter rischia grosso contro il Parma, compagine di Serie B, che va avanti con Juric e culla il colpaccio. Lautaro Martinez manda tutti ai supplementari, dove poi decide un gol di Acerbi per un 2-1 sudatissimo per i nerazzurri.

Che la serata interista sarà molto più complessa del previsto si capisce dopo due minuti, quando D’Ambrosio, con un rinvio superficiale, calcia addosso a Vazquez e lo mette in condizione di calciare in porta, con parata sicura di Onana. Rotazioni obbligate per Inzaghi, ma la squadra schierata difetta drammaticamente di qualità in alcuni elementi, con la catena di destra (D’Ambrosio-Gagliardini-Dumfries) che commette ripetuti errori di grammatica e spazientisce il pubblico. E’ proprio Gagliardini però ad avere la migliore chance del primo tempo, ma il suo destro piazzato esce di pochissimo. Il Parma si difende con ordine, non si fa schiacciare e non rinuncia a giocare. E quando sale, ha le idee chiare. Al punto che una splendida combinazione libera al tiro dal limite Juric, entrato al posto dell’infortunato Man: il suo destro all’incrocio non lascia scampo a Onana. Addirittura, il portiere camerunese deve sventare lo 0-2 prima dell’intervallo su un sinistro al volo di Benedyczak.

Nella ripresa, l’ingresso di Dzeko da’ quanto meno un riferimento più concreto davanti per l’Inter, che però non riesce a sfondare. Un paio di occasioni targate Mkhitaryan e Lautaro Martinez, per il resto Buffon è sempre sicuro e non corre grandissimi rischi. Il Parma avrebbe anche un paio di ripartenze niente male, una addirittura per un potenziale tre contro uno, ma le sciupa malamente. Dai e dai, però, a forza di buttarla in mezzo, l’Inter la riprende: una palla spazzata male arriva sul destro di Lautaro Martinez che, con deviazione, fulmina Buffon a due dal novantesimo. Ma il quasi 45enne portiere poi salva con una parata pazzesca su Dzeko e manda tutti ai supplementari.

Equilibrio all’overtime, con Camara e Mihaila che danno freschezza agli ospiti, che tornano ad affacciarsi pericolosamente in avanti e anzi con Hainaut hanno una clamorosa palla gol per tornare avanti, ma il suo diagonale lambisce il palo. Nell’Inter, Lautaro è sempre il più vivo, ma è poco lucido in un paio di situazioni. A dieci minuti dai rigori, la risolve un gol di Acerbi, che scavalca Buffon di testa dal limite dell’area dopo una respinta di pugno del portiere parmense. Inter avanti, ma che fatica, e per Inzaghi non mancano i grattacapi.

INTER-PARMA 2-1 dts – 38′ Juric (P), 88′ Lautaro Martinez (I), 110′ Acerbi (I)