Lukaku scaricato anche dalla bandiera dell’Inter: “È stato imbarazzante”

Romelu Lukaku non riesce a risollevarsi con la maglia dell’Inter. Una nuova stoccata arriva anche dal grande ex nerazzurro: ecco le sue parole

Romelu Lukaku e l’Inter, una coppia fatta d’amore, di gol e soprattutto di grandi pagine di storia nerazzurro, anche grazie al binomio indissolubile con Antonio Conte.

Il bomber belga, però, ora sembra caduto in una spirale da cui pare impossibile uscire. L’anno scorso al Chelsea, nonostante l’importantissimo investimento dei Blues, non ha per nulla rispettato le aspettative. Poi ha spinto fortemente per tornare a Milano, in ogni maniera possibile e alla fine i club l’hanno accontentato. Probabilmente la società pensava che il suo ritorno servisse a portare in dote quel pizzico di potenza fisica, cattiveria e leadership che era mancata per piazzarsi davanti al Milan in campionato, ma per ora l’ex Anderlecht non è per nulla riuscito a ripercorre il suo reale livello nelle prestazioni e nella continuità. Colpa sicuramente degli infortuni muscolari che raramente l’hanno messo a disposizione, ma anche di una condizione mentale che sembra ben diversa da quella del passato. Ora ha anche iniziato a piovere sul bagnato, perché un altro stop ha messo in dubbio Lukaku per i prossimi match. E intanto le critiche continuano ad arrivare.

Lukaku delude anche Bergomi: “Imbarazzante contro il Monza”

Il bomber è stato uno degli argomenti trattati da Giuseppe Bergomi ai microfoni di ‘Tutti Convocati’, in onda su ‘Radio 24’.

L’ex difensore e storica bandiera dell’Inter stavolta non può proprio difendere l’attaccante, anzi si lancia in critiche piuttosto nette per l’ex Everton: “Lukaku mi aveva illuso il primo tempo del Napoli, ma quando è entrato col Monza è stato imbarazzante, non teneva palla, era impaurito, non so se è solo condizione fisica o anche mentale. Anche quello che gli è successo al Mondiale credo se lo stia portando dentro”. Vedremo se nel prossimo futuro la punta riuscirà a far ricredere tutti.