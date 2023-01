Ansia Inter, ecco l’esito degli esami: come stanno Barella, Calhanoglu e Lukaku

L’Inter era in ansia per le condizioni di Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Romelu Lukaku dopo la trasferta di Monza. Ecco l’esito degli esami

L’Inter deve subito rialzarsi dopo il pareggio in extremis di Monza che ha nuovamente abbassato l’asticella delle ambizioni nerazzurre per questa stagione.

Il Napoli, infatti, ha nuovamente allungato sui nerazzurri che questa sera contro il Parma in Coppa Italia avranno nuovamente l’occasione di scacciare i brutti pensieri e tornare subito alla vittoria. Intanto, però, il capitolo infortuni è ancora una volta uno di quelli di scottanti nella Beneamata. Proprio contro la squadra di Raffaele Palladino, in un secondo tempo maledetto, sono usciti dal campo sia Hakan Calhanoglu che Nicolò Barella, a causa di alcuni fastidi muscolari. Oggi sono stati effettuati gli esami strumentali per capire nel dettaglio la situazione.

Da Barella a Calhanoglu e Lukaku: come stanno e i tempi di recupero

In realtà, dopo la preoccupazione delle ultime ore, l’Inter può tirare un piccolo sospiro di sollievo per i suoi titolarissimi.

Non è stata evidenziata alcuna lesione e nessun problema muscolare serio per Barella e Calhanoglu. Rispetto all’impiego col Verona si vedrà nei prossimi giorni e da come andrà lavoro personalizzato. Infatti, nelle prossime sedute è previsto un programma individualizzato per entrambi. Con la Supercoppa italiana contro il Milan di mezzo c’è massima cautela e non si prenderanno rischi. Sospiro di sollievo soprattutto per Calhanoglu, per lui si temeva problema più serio. Anche per Lukaku si valuteranno le sue condizioni quotidianamente, l’infiammazione però di base non preoccupa. Visti i recenti infortuni anche per lui saranno corsi zero rischi. Difficile che ci sia sabato contro il Verona.