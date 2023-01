Dal Napoli alla Juventus, hanno scelto Osimhen. L’avvicinamento allo scontro diretto di venerdì, in programma al Maradona

Cresce l’attesa per Napoli-Juventus, lo scontro diretto del Maradona che potrebbe indirizzare le sorti del campionato.

È già iniziata la pretattica da parte di Spalletti e Allegri. Così il tecnico azzurro: “Anche senza le otto vittorie di fila, la Juventus è la squadra più difficile da affrontare insieme a Milan e Inter. Per tanti motivi in realtà è la migliore di tutte: qualità dell’allenatore, composizione della rosa, assetto societario. Sarà una partita importantissima, ma non determinante”.

Per Allegri, invece, la grande favorita resta la squadra azzurra: “Sarà una bella sfida, a Napoli è bello giocare, ma noi dobbiamo fare un passo alla volta. Il Napoli è ancora nettamente favorito per lo scudetto e ha tanti punti di vantaggio. Noi dobbiamo consolidare le prime quattro posizioni. Al momento dove siamo è un buon risultato, alzare l’asticella significa farlo a livello tecnico e difensivo. E l’importante è raggiungere l’obiettivo minimo dei primi quattro posti”. Una rivalità tra le più accese del campionato, quella tra i due club, infiammata nell’ultimo decennio anche da ‘tradimenti’ sul calciomercato come quelli di Gonzalo Higuain e Maurizio Sarri.

Napoli-Juventus, i tifosi scelgono Osimhen

Sui canali social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale big del Napoli farebbe più comodo ai bianconeri.

Per il 41% dei votanti, Osimhen farebbe più di tutti al caso di Allegri, seguito da Kvaratskhelia (34%). Meno votati, invece, i ‘tradimenti’ di Lobotka e Kim. La palla passa ora al campo, con l’attesissima sfida di venerdì sera già cruciale nella corsa Scudetto. Sondaggio a parte, l’attuale capocannoniere della Serie A è pronto a trascinare Spalletti e la sua squadra.