Inter-Parma, giovani sugli scudi: il Milan osserva interessato

Il club rossonero segue con attenzione il match di San Siro: c’è un giovane da tenere d’occhio

L’Inter di Simone Inzaghi è sotto a San Siro dopo i primi 45 minuti di gioco. Nel match, valevole per gli Ottavi di finale di Coppa Italia, il Parma ha trovato il vantaggio con un super gol di Stanko Juric. Il calciatore, subentrato al 26′ per l’infortunato Man, l’ha messa all’angolino dopo un grande assist di tacco di Sohm. Una azione davvero fantastica, iniziata dai piedi educati di Adrián Bernabé.

Proprio il centrocampista spagnolo, che il prossimo 21 maggio compirà 22 anni, è uno degli osservati speciali del match. Il calciatore anche stasera sta dimostrando di avere qualità e personalità nonostante la giovanissima età.

Adrián Bernabé, ammonito nei secondi finali della prima frazione di gioco, è conosciuto agli amanti del calcio ormai da tanti anni. Il classe 2001 è cresciuto a Barcellona, prima di trasferirsi al Manchester City di Pep Guardiola. In Inghilterra non ha avuto molta fortuna, così la decisione di trasferirsi al Parma, allenato da Enzo Maresca che lo conosceva davvero bene.

Milan, il giovane Bernabé nel mirino

L’avventura in Italia, però, non inizia bene: lo spagnolo è, infatti, costretto a fermarsi per un problema cardiaco, che nella stagione 2021/2022 lo tiene fuori per tutto il girone di andata ma ci mette poco a trovare la via del gol, una volta tornato a disposizione. Il 26 febbraio arriva così la rete contro la Spal. Poi ad aprile due doppiette contro Cosenza e Como.

Sono proprio questi i giorni in cui si parla tanto della possibilità di un approdo al Milan. In estate, in realtà, poi, non se ne fa nulla ma il calciatore continua ad essere osservato dalla dirigenza rossonera e stasera, siamo certi, sarà stato tenuto d’occhio.

Bernabé è un profilo che piace e che potrebbe andare a nozze con gli schemi di Stefano Pioli. D’altronde ha l’intelligenza giusta per convincere il mister campione d’Italia. Il contratto dello spagnolo scadrà il 30 giugno 2024 e senza rinnovo, la prossima estate può rappresentare un’opportunità.