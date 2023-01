De Paul alla Juventus, Rodrigo fa la prima mossa

Trattativa avviata, Rodrigo De Paul può tornare subito in Serie A dopo il trionfo al Mondiale. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Un Mondiale vinto da assoluto protagonista ma un futuro nel club sempre in bilico. Rodrigo De Paul, dopo il trionfo con la sua Argentina, è tornato all’Atletico Madrid e fa già parlare di sé in sede di calciomercato.

Il suo rapporto col Cholo Simeone, mai sbocciato dal trasferimento dall’Udinese, rischia di compromettere l’avventura del centrocampista con la maglia dei ‘Colchoneros’. Nella prima parte di stagione, infatti, sono stati diversi i problemi tra i due e l’argentino è stato spesso escluso dall’allenatore. Le voci riguardo ad un suo possibile addio, circolate già prima dei Mondiali, tornano con insistenza per il calciomercato invernale. A ‘Juventibus’, su Twitch, Luca Momblano ha dichiarato: “La Juventus si è detta disponibile a fare una trattativa per De Paul, ovviamente spalleggiata dal giocatore tramite il suo entourage. La possibile formula è di un prestito, da fare subito a gennaio, con diritto di riscatto”.

Calciomercato Juventus, nuovi rumors su De Paul: come stanno le cose

Sarebbe dunque già avviata una trattativa per il ritorno dell’argentino in Serie A, sponda Juventus. Tuttavia, come anticipato da Calciomercato.it, l’Atletico è pronto a lasciar partire il calciatore, ma solamente a titolo definitivo. L’unica apertura al prestito potrebbe arrivare con l’inserimento di un obbligo di riscatto.

“È una trattativa che non so dirvi quanto sia avanti, ma so per certo che la dirigenza della Juventus non ha avuto un atteggiamento passivo sin dai primi approcci dell’entourage. – ha concluso il giornalista – Lui piace molto ad Allegri già dalla scorsa estate”. Si attendono ora ulteriori conferme.