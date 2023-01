Haller di nuovo in campo: c’è la data del rientro

Borussia Dortmund, Sebastien Haller pronto a tornare in campo dopo aver sconfitto il tumore ai testicoli: fissata la data del rientro

La luce dopo il buio, la quiete dopo la tempesta. Ora per Sebastien Haller le paure e le difficoltà sono alle spalle e l’attaccante potrebbe presto tornare in campo, magari già alla ripresa della Bundesliga.

Il centravanti franco-ivoriano si era trasferito dall’Ajax al Borussia Dortmund ad inizio dello scorso luglio per 31 milioni di euro. A fine mese però la tremenda diagnosi, quella di un tumore maligno ai testicoli. Due operazioni e le cure hanno però portato il giocatore a sconfiggere il tumore e ad inizio anno il centravanti aveva annunciato come il 2023 avrebbe coinciso con il suo rientro in campo. E così infatti sarà. Come riferisce la ‘Bild’, il giocatore potrebbe giocare già nella sfida contro l’Augsburg, in programma domenica 22, alla ripresa del campionato.

Haller pronto a tornare: “Non aspetto altro”

Haller, attualmente si sta allenando in ritiro con la squadra in Spagna, in vista appunto di quella che sarà la ripresa del campionato tedesco.

“Non ho mai pensato di morire, ma consiglio a tutti di fare dei controlli, può essere determinante – ha raccontato alla ‘Bild’ – A ognuno dei quattro cicli di chemio ai quali mi sono sottoposto dovevo passare diversi giorni nel letto dell’ospedale. I sintomi erano spiacevoli. Ho perso qualche chilo e non riuscivo ad avere piacere nel mangiare”. Ora però la situazione è cambiata. Le cure hanno avuto successo e la vicinanza della famiglia è stata fondamentale, oltre a quella di compagni ed ex compagni. Tra loro anche Jovic e Rebic, con cui Haller ha giocato all’Eintracht Francoforte: “Mi hanno scritto e mi ha fatto molto piacere”. Ora, appunto, è tutto pronto per il rientro: “Non aspetto altro dal giorno della diagnosi, può sembrare strano ma quel momento si ripete in continuazione nei miei pensieri”.