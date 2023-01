Sorriso Haller: è pronto a tornare in campo

Sebastien Haller ha superato i problemi di salute ed annuncia di essere pronto al ritorno in campo: la notizia più attesa

Sebastien Haller è pronto al ritorno in campo. Il 2023 si apre come meglio non potrebbe per l’attaccante franco-ivoriano che ha annunciato la ripresa degli allenamenti in vista del rientro dopo lo stop.

La storia del 25enne, acquistato in estate dal Borussia Dortmund versando 35 milioni di euro all’Ajax, ha toccato il cuore a tutti. Il calciatore è stato costretto a fermarsi dopo che gli è stato diagnosticato un tumore ai testicoli. Lo stop si è reso necessario per consentire a Haller per sottoporsi alle cure necessarie per sconfiggere la malattia. Missione che sembra essere stata compiuta con l’attaccante che ha utilizzato i social per dare la bella notizia a tutti. “Buon anno – ha scritto Haller -. Per me inizia molto bene perché è sinonimo di ritorno in campo. l 2022 non è stato l’anno più facile ma mi ha preparato a raccogliere tutte le nuove sfide che il 2023 mi offrirà. Non vedo l’ora di rivedervi tutti”.

Haller pronto al rientro: ecco i prossimi passi

La notizia è stata confermata anche dal Borussia Dortmund che ha spiegato i prossimi passi per il rientro di Haller.

L’attaccante 25enne ha iniziato a lavorare in palestra e nelle prossime settimane sarà riaggregato con cautela e con attenzione al gruppo squadra, in attesa del via libera definitivo dei medici.

Il calvario di Haller era iniziato prima ancora del suo debutto con la maglia del club tedesco. La diagnosi di tumore, l’intervento, il ciclo di terapie e ad ottobre la ripresa degli allenamenti. A novembre la doccia gelata con la necessità di una nuova operazione, effettuata a novembre. Ora la buona notizia: pronto al ritorno in campo.