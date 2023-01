La cinquina senza appello di Farioli ai campioni del Trabzonspor

Cinquina dell’Alanyaspor di Francesco Farioli ai campioni di Turchia del Trabzonspor: grande prestazione della squadra del tecnico italiano

Una lezione in piena regola ai campioni di Turchia in carica: Francesco Farioli si è tolto lo sfizio con l’Alanyaspor, nello stadio di casa, un Bahcesehir Okullari gremito e letteralmente impazzito al maturare del risultato finale.

E’ stato un 5-0 senza appello contro il Trabzonspor di Avci che aveva Marek Hamsik in panchina. Il primo tempo si è chiuso 3-0 con le reti di Karaca e Koka, che ha siglato il secondo gol personale dentro il maxi recupero del primo tempo. Nella ripresa altre due reti in tre minuti, tra il 75′ e il 78′, di Wilson e Ozdemir. Nel Trabzonspor solo Trezeguet ha provato ad opporre una sterile reazione al dominio dei padroni di casa, per il resto la squadra di Avci non è mai riuscita ad entrare in partita.

Con questa vittoria il tecnico italiano e la sua squadra, dove è tornato nel 2021 stavolta non più da vice ma da responsabile della panchina, hanno scavalcato il Kayserispor piazzandosi all’ottavo posto in classifica. All’orizzonte ci saranno due impegni casalinghi, contro la capolista Galatasaray di Okan Buruk – finora 12 vittorie, 3 pareggi e solo 2 sconfitte – e a seguire il Karagumruk di Andrea Pirlo. E bisogna dire che in casa Farioli e i suoi ragazzi stanno costruendo un cammino davvero virtuoso: in 9 partite giocate ne hanno vinte 5 e pareggiate 3, segnando 19 reti e subendone soltanto 9. Adesso il sesto posto, occupato proprio dal Trabzonspor, è a soli 5 punti.

Farioli con l’Alanyaspor a caccia dell’Europa

Insomma, il sogno di riuscire a migliorare il quinto posto della passata stagione e magari sognare un piazzamento europeo è assolutamente alla portata.

Quello è stato il campionato in cui Farioli è subentrato alla ventesima giornata, dopo Atan e Korkmaz, e ha condotto la squadra per diciannove partite arrivando ad un passo dal piazzamento utile per andare a giocare una coppa internazionale. Stavolta vuole provarci, consapevole del fatto che le avversarie sono sempre agguerritissime.