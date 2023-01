Milan-Roma tra campo e mercato: Leao e Zaniolo, che confronto!

Frenata del Milan. A San Siro finisce 2-2 contro la Roma che segna due reti all’87’ e al 93′ con Ibanez e Abraham. Sorride il Napoli, che continua la sua volata verso lo scudetto

Mentre il Milan si presenta con una formazione senza troppe sorprese, la Roma arriva al big match della 17esima giornata super offensiva con Dybala, Zaniolo e Abraham. Due protagonisti in questa serata, ognuno a suo modo, in campo e nel mercato: Rafa Leao da una parte, Nicolò Zaniolo dall’altra.

Leao anche in questa sfida si conferma uno dei giocatori indispensabili della squadra di Pioli. La capacità di dribbling e l’eleganza del giocatore portoghese non sono delle novità. Leao in campo fa letteralmente quello che vuole. Parte sulla fascia sinistra, quella di competenza, ma non è difficile trovarlo sulla destra o al centro dell’attacco.

Palla al piede è quasi impossibile fermarlo tanto che su di lui non c’è solo un giocatore, ma due. Zeki Celik aiutato da Bryan Cristante. La ciliegina sulla torta di una partita giocata benissimo, l’assist al bacio per il secondo gol del Milan targato Pobega.

Per quanto riguarda Zaniolo, prestazione anonima. Sicuramente ci si aspettava di più in una sfida così importante, ma bisogna dire che tutta la formazione giallorossa ha faticato contro questo Milan. Una Roma bassa e corta che si impegna molto, forse troppo, nella fase difensiva, trovando difficoltà in quella offensiva, se non nel finale di partita dove in 6 minuti recupera due gol e porta a casa un pareggio. Zaniolo non riesce a incidere, non arrivando nell’area di rigore avversaria o aiutando in fase di impostazione. Al 66′ lascia il campo. Al suo posto Benjamin Tahirovic.

Leao e Zaniolo, tra rinnovi e mercato in uscita

Leao e Zaniolo. Entrambi classe 99. Entrambi in scadenza nel 2024. Una differenza. Leao è indispensabile per il Milan, Zaniolo al momento non lo è per la Roma. Per quanto riguarda il primo c’è grande fiducia da parte del club per un rinnovo che finora si è dimostrato davvero complicato. 6 milioni e mezzo più bonus è l’offerta della società rossonera per il portoghese. Non si esclude la possibilità di un contratto breve con inserimento di una clausola.

Per quanto riguarda Zaniolo, invece, c’è ancora troppa distanza tra le parti. Il giocatore vorrebbe almeno 4 milioni, la società al momento non è disposta a sborsare così tanto per un calciatore che non è così centrale nel progetto della Roma e che forse non ha mai trovato una grandissima intesa con Mourinho. D’altra parte, attorno a Zaniolo al momento non c’è un grande mercato. Il giocatore rimarrà in attesa di sviluppi, ma di certo per Tiago Pinto non sarà facile trovare una soluzione soddisfacente in tempi rapdi.