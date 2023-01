Doppio KO per l’Inter: Inzaghi in ansia per Lukaku

L’Inter domani sera affronterà il Parma il Coppa Italia con alcune assenze: tra gli indisponibili anche Romelu Lukaku

Non arrivano buone notizie da Appiano Gentile per Simone Inzaghi. Doppio ko per il tecnico dell’Inter in vista della sfida degli ottavi di Coppa Italia contro il Parma a San Siro.

Si fermano infatti Romelu Lukaku e Samir Handanovic: il bomber belga ha accusato una lieve infiammazione al tendine del ginocchio sinistro, mentre il portiere sloveno è alle prese con un affaticamento al soleo del polpaccio. Il comunicato del club nerazzurro sul 38enne estremo difensore: “Samir Handanovic si è sottoposto quest’oggi a esami clinici-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni“. Oltre al Parma in Coppa Italia, Handanovic non sarà disponibile neanche per l’anticipo casalingo di campionato in programma sabato contro il Verona. L’obiettivo è recuperarlo per la finale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita con il Milan dove comunque da titolare partirà Onana, con il camerunese che ha scavalcato ormai il capitano nelle gerarchie di Inzaghi.

Inter, Inzaghi trema: Lukaku ancora ai box

L’allenatore piacentino è in ansia soprattutto per Romelu Lukaku, tutt’altro che brillante sabato nel deludente 2-2 dell’Inter sul campo del Monza.

Oltre alla bocciatura pesante in campo, adesso un nuovo stop per il bomber belga che ne rallenta inevitabilmente la ricerca della migliore condizione. L’ex Chelsea accusa un fastidio al ginocchio e nei prossimi allenamenti svolgerà un lavoro personalizzato per smaltire l’infiammazione. Al momento il lieve problema accusato dal centravanti non preoccupa molto Inzaghi e lo staff medico, anche se considerando la stagione travagliata finora da ‘Big Rom’ le sue condizioni verranno monitorate con estrema attenzione. Il mister interista vorrebbe già recuperarlo per il Verona, ma con con il derby di Supercoppa all’orizzonte non è da scartare l’ipotesi che Lukaku non venga rischiato sabato contro gli scaligeri.

Una stagione decisamente da dimenticare finora per Lukaku dopo il ritorno a Milano, con l’attaccante belga peggiore in campo sabato all’U-Power Stadium nel pareggio con beffa nel recupero dell’Inter. Intanto, in vista della sfida col Parma in Coppa Italia, Inzaghi non rischierà Barella e Calhanoglu dopo i fastidi muscolari accusati dai due centrocampisti nella trasferta in Brianza con l’obiettivo di averli al meglio nel successivo impegno di campionato contro il Verona.