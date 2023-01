HIGHLIGHTS | Orsolini illude, Hojlund la ribalta: l’Atalanta espugna il “Dall’Ara”

L’Atalanta si impone al Dall’Ara con il risultato di 1-2, rimontando l’iniziale svantaggio griffato Orsolini: Hojlund decisivo.

C’era molta attesa per capire quale sarebbe stato l’esito del posticipo del diciassettesimo turno di Serie A, che non ha affatto deluso le attese. Tra Bologna ed Atalanta è andata in scena, infatti, una gara vivace e dai mille volti.

Il risultato premia i nerazzurri, capaci di imporsi per 1-2 in virtù delle reti siglate da Koopmeiners ed Hojlund, che hanno ribaltato il sigillo iniziale di Orsolini. Non è stato affatto facile per gli orobici, però, venire a capo della contesa. Soprattutto nella prima frazione di gioco i rossoblu non solo hanno trovato il goal del vantaggio con Orsolini, ma si sono resi pericolosi in almeno altre tre circostanze. La compagine di Gasperini sbanda, ma riesce a contenere i danni, andando negli spogliatoi con una sola rete al passivo.

Bologna-Atalanta, gli orobici ritornano al successo

Nel secondo tempo è tutta un’altra storia. Koopmeiners pareggia subito i conti con una sberla dai 25 minuti di rara potenza e precisione. L‘Atalanta a quel punto ci crede ed alza il proprio baricentro. I nerazzurri aumentano il ritmo, e riescono a trovare interessanti trame offensive. Sublime l’azione che porta al goal Hojlund, che un tocco dolce nel cuore dell’area di rigore batte Skorupski e regala tre punti di nevralgica importanza agli uomini di Gasperini. L’Atalanta si rimette in moto e conquista dunque una vittoria importante per la propria classifica.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 43 punti; Milan e Juventus 37; Inter 34; Lazio, Atalanta, Roma 31; Udinese 25; Fiorentina e Torino 23; Bologna, Lecce ed Empoli 19; Monza e Salernitana 18; Sassuolo 16; Spezia 15; Verona 9 ,Sampdoria 9; Cremonese 7;