Gioca solo per Conte, arriva l’annuncio UFFICIALE

Arriva in questi minuti l’annuncio ufficiale del portiere che decide di giocare solamente per il Tottenham di Antonio Conte

In Premier League la pausa per il Mondiale è terminata in anticipo rispetto all’Italia. Il campionato inglese come da tradizione ha giocato già il 26 dicembre nel famoso ‘boxing day’, fermandosi solo in questo fine settimana per la FA Cup. Proprio in coppa il Tottenham ha trovato il secondo successo consecutivo vincendo contro il Portsmouth.

La squadra di Antonio Conte in campionato insegue un posto tra le prime quattro per la qualificazione in Champions League. Ma nel frattempo tra le fila della rosa di Antonio Conte arriva la decisione ufficiale di uno dei grandi protagonisti, che si concentrerà da oggi solo sul Tottenham.

Ufficiale, Lloris lascia la Nazionale francese: “Arriva un momento in cui farsi da parte”

La delusione per il Mondiale perso in finale contro l’Argentina probabilmente avrà influito sulla scelta di Hugo Lloris, che ha ufficialmente annunciato il proprio ritiro dalla Nazionale francese.

L’estremo difensore capitano della Francia, così come del Tottenham, ha deciso di appendere i guantoni al chiodo per quanto riguarda la Nazionale. Ora potrà concentrarsi solo sul Tottenham. Come riportato da ‘L’Equipe’, il portiere ha annunciato l’addio affermando: “Arriva un momento in cui bisogna farsi da parte. La squadra è pronta per andare avanti anche senza di me, c’è già un portiere pronto a sostituirmi”. Chiaro dunque il riferimento al portiere del Milan Mike Maignan, che al momento vive un momento difficile per via dell’infortunio. Lloris ha poi chiuso dichiarando: “Preferisco lasciare quando mi sento ancora al top e poi sento il bisogno di passare più tempo con mia moglie e i miei figli”. Dunque una decisione legata anche alla famiglia. Adesso per la Francia, dopo anche il rinnovo di Didier Deschamps sulla panchina della Nazionale, si apre un nuovo ciclo, che vedrà anche un nuovo capitano. L’obiettivo ovviamente sarà quello di tornare a vincere in Europa ma soprattutto salire di nuovo sul tetto del mondo. Mentre Lloris potrà essere a completa disposizione di Antonio Conte.