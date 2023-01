DIRETTA Serie A: Bologna-Atalanta 1-1 | Pareggia Koopmeiners! – LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Bologna-Atalanta, ultima partita della diciassettesima giornata di Serie A

Reduce dal pareggio in rimonta in casa dello Spezia, l’Atalanta è attesa da un’altra delicata trasferta nell’ultima partita della diciassettesima giornata di Serie A. Rispetto alla sfida del 4 gennaio, mister Gasperini ha recuperato Musso, Demiral e Zapata, regolarmente convocati per la sfida di questa sera.

Grazie ai due pareggi contro Empoli e Milan, in caso di vittoria i nerazzurri raggiungerebbero Lazio e Roma a quota 31 punti in classifica, portandosi a sole tre lunghezze dall’Inter. Di fronte ci sarà una squadra a dir poco rimaneggiata. Thiago Motta dovrà affrontare la sfida con ben otto assenze, inclusa quella di Marko Arnautovic. Calciomercato.it seguirà la sfida del “Dall’Ara” in tempo reale.

Formazioni ufficiali Bologna-Atalanta

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Dominguez, Medel, Ferguson; Orsolini, Sansone, Soriano. All. Motta

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Palomino; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Zapata, Hojlund. All. Gasperini