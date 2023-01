Milan, UFFICIALE Leao: risposta in diretta sul rinnovo

L’attaccante rossonero ha rotto il silenzio sul nuovo contratto commentando le ultime voci che riguardano le cifre

Il vero grande affare per il mercato di gennaio del Milan, è diventato inevitabilmente il rinnovo di Rafael Leao. La voglia da parte del club rossonero di siglare il prima possibile un nuovo contratto con il centravanti è tanta, per questa ragione negli ultimi giorni sono stati intensificati i contatti tra tutte le parti in causa.

Ecco, sono proprio i tanti protagonisti all’interno dell’operazione ad aver complicato negli ultimi mesi la definizione di un accordo. Da una parte il padre di Leao – già presente da qualche giorno a Milano -, dall’altra l’avvocato Dimvula – atteso nei prossimi giorni – e il super agente Jorge Mendes. Tutti e tre giocano un ruolo strategico all’interno del nuovo contratto e proprio per questo rendono tutto estremamente più difficile per i rossoneri.

Ad ogni modo in questa fase rimane l’ottimismo degli ultimi giorni: Leao non avrebbe problemi ad accettare un’offerta superiore ai 7 milioni di euro l’anno più bonus, sulla quale il Milan starebbe lavorando per accontentare le richieste del proprio top player. Se il discorso con lo Sporting CP legato al maxi risarcimento non dovrebbe più rappresentare un ostacolo, è adesso la clausola rescissoria a far discutere con l’entourage che vorrebbe scendere sotto gli attuali 150 milioni validi nei primi 15 giorni di luglio.

Calciomercato Milan, Leao smentisce le ultime voci: “Fake news”

Anche se in campo nei primi due match del 2023 ha dimostrato di avere la mente libera da qualsiasi pensiero contrattuale, è sul mercato che Leao ha cominciato percepire i primi fastidi.

Lo certifica uno degli ultimi tweet postati dall’attaccante portoghese in merito ad un’indiscrezione circolata su ‘erfaina.com’ in merito alle cifre del nuovo rinnovo. Una notizia che riportava una richiesta monstre da parte del padre di Leao fatta al Milan per il nuovo contratto, pari ad un ingaggio da 10 milioni a stagione più un’alta commissione a parte.

Cifre che Leao ha smentito con un tweet pochi minuti fa, aggiungendo: “Fake news come sempre”. Per avere un quadro completo della situazione, questo pomeriggio dalle 18.30 sarà lo stesso Er Faina a controbattere e rispondere in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play alla smentita postata dal portoghese del Milan in un appuntamento imperdibile.