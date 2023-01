Non solo Lukaku, Pogba e Maignan assenze pesanti: “Basta così”

Romelu Lukaku sta attirando critiche e attenzioni nelle ultime ore, ma in molti parlano anche di Mike Maignan e soprattutto Paul Pogba: ecco cosa sta succedendo

Il calcio e il calciomercato sono fatti di poche e semplici regole e spesso ci si ritrova pure. Una di queste è che avere pochi infortuni, per forza di cose, aiuta a vincere e a trovare l’alchimia giusta con i propri leader.

Quest’anno, però, anche per via di un calendario congestionato e ricco di impegni, sono tante le squadre che devono fare i conti con una serie di ko che avrebbero scalfito anche le migliori squadre al mondo. È un discorso che vale anche per Inter, Juventus e Milan. Basti pensare a quanto sta succedendo nelle ultime ore in casa nerazzurra: l’ennesimo problema a Lukaku e la brutta prestazione contro il Monza hanno portato con sé critiche furiose. Se i rossoneri devono fare i conti con i problemi a Mike Maignan e l’assenza di un titolare di livello tra i pali, sempre più tifosi si stanno concentrando su Paul Pogba che è chiaramente il grande assente tra i torinesi, anche più di Angel Di Maria.

Lukaku, Pogba e Maignan: tris di assenze, delusioni e speranze

Infatti, il francese praticamente non è mai stato a disposizione di Massimiliano Allegri e sarebbe dovuto essere la punta di diamante e il fulcro del centrocampo bianconero.

I tifosi della Vecchia Signora si sono divisi sui social tra chi spera ancora che il suo rientro possa essere un plus importante nella rimonta scudetto e chi, invece, tratta la questione con una ferma critica nei confronti del calciatore, etichettato da molti come un flop. Per Maignan i toni sono completamente diversi: sì, c’è ironia, ma molta meno condanna, perché comunque parliamo di un leader fondamentale del Milan del tricolore, uno che, una volta superato il problema fisico, tornerà a essere un perno essenziale per Pioli. Insomma, tre casi diversi, quello di Lukaku ora è il più caldo, e tre reazioni diversi. Ma è inevitabile scrivere che siano anche tre delusioni per chi da loro si aspettava tutt’altro in questa stagione.

