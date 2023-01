Inter, Lukaku flop: “Ridateci Icardi”

Romelu Lukaku è apparso solamente come l’ombra di se stesso anche nella sfida esterna pareggiata sul campo del Monza. Il belga è inoltre finito di nuovo ko e monta una nuova polemica su di lui

Vive un momento evidentemente negativo Romelu Lukaku che in questa seconda avventura all’Inter sembra solamente la fotocopia sbiadita del bomber che fu nell’era Conte. Il rendimento è agli antipodi e la condizione fisica continua a destare preoccupazioni.

Lukaku ad inizio stagione ha immediatamente subito un infortunio che lo ha poi lungamente tenuto ai box fino ad un rientro poco prima della sosta che ha solamente illuso prima di un acciacco al bicipite femorale. C’è stato inoltre anche il Mondiale totalmente da dimenticare col Belgio e la ripartenza in questo inizio di 2023 sembra andare ancora in quella direzione. Rendimento molto al di sotto delle aspettative con soli due gol messi a referto con la maglia nerazzurra ed una condizione generale mai del tutto convincente.

Lukaku è apparso come l’ombra di se stesso anche contro il Monza, gara a cui ha fatto seguito l’ennesimo problema fisico. Il bomber belga ha accusato una lieve infiammazione al tendine del ginocchio sinistro e nei prossimi allenamenti svolgerà un lavoro personalizzato.

Bocciatura in campo e ancora un acciacco fisico per il centravanti classe 1993 di proprietà del Chelsea, finito al centro della bufera sui social con tanti messaggi di delusione da parte dei tifosi dell’Inter:

Icardi con tutti i suoi problemi psicologici e con tutto il circo wanda appresso farebbe 100 volte meglio di questo Lukaku, anche perché non ci vuole molto, anche io farei meglio di lui in questo momento

Scusa un po’, ma Dzeko che ha 37 anni e non ha avuto problemi particolari fino ad ora pur con un minutaggio elevato, come lo vedi? La verità è che Lukaku è un calciatore finito, a Londra lo sapevano e per liberarsi almeno dell’ingaggio hanno aperto anche a formule strane.

#Inzaghi ha sostituito #Dzeko con #Lukaku che non si era riscaldato che aveva i tendini gonfi , che non è in forma che è ancora mezzo rotto e hanno pareggiato , non conta l’arbitro o Gagliardini se in panca hai #Inzaghi 0 scudetti solo coppette . #ForzaInter

— Giuseppe Sama (@BeppeSama) January 9, 2023