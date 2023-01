‘Provocano‘ la Juventus per Vlahovic: mega offerta a gennaio

Calciomercato Juventus, le ultime dalla Spagna sul fronte Vlahovic: un eventuale addio del bomber serbo non sarebbe da escludere.

Nella Juventus delle otto vittorie consecutive il reparto difensivo ha ricoperto un ruolo di nevralgica importanza. Anche contro l’Udinese non si è vista una manovra scintillante, ma la squadra di Allegri è riuscita a gestire molto bene i vari momenti della partita.

L’ingresso in campo di Milik ha sicuramente contribuito a creare spazi importanti. Il bomber polacco – assieme ad un Moise Kean assolutamente rinato – non sta facendo assolutamente rimpiangere Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è ancora alla prese con i problemi legati alla pubalgia. Guai fisici che gli impediranno di scendere in campo nella delicatissima trasferta del “Maradona” contro il Napoli. Un vero e proprio dentro o fuori che la Juve dunque giocherà senza quello che fino a pochi mesi fa era il suo titolare inamovibile. In questi mesi tanto si è scritto in relazione ad un possibile addio di Vlahovic: si tratta in realtà di un’opzione che Cherubini non sta assolutamente prendendo in considerazione.

Che ci sia stato qualche sondaggio esplorativo, può essere verosimile. Del resto l‘ex attaccante della Fiorentina ha diversi estimatori in quella Premier League che sarebbe potuto essere la sua casa qualche mese fa. La Juve, però, non ha alcuna intenzione di privarsi a cuor leggero di un gioiello per il quale ha comunque investito più di 80 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: il Barça ci prova per Vlahovic

Soltanto un’offerta davvero irrinunciabile potrebbe far saltare il banco. Secondo quanto riferito da “El Gol Digital“, a tal proposito, anche il Barcellona figurerebbe tra i club candidati a provare un blitz per Vlahovic. Alla luce della situazione economica che sta attraversando il club blaugrana, i catalani starebbero pensando ad un’offerta composita.

Il Barça potrebbe allora provare ad inserire nell’affare con la Juve due pedine che fino a questo momento hanno riscontrato non poche difficoltà a ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere tattico di Xavi. Si tratta di Jordi Alba e Memphis Depay, che andrebbero a rinforzare zone del campo in cui i bianconeri hanno evidenziato delle lacune. Chiaramente a questa duplice proposta di scambio andrebbe aggiunta una cospicua base cash anche solo per provarsi a sedere al tavolo delle negoziazioni. Insomma, condizioni piuttosto difficili per stuzzicare la Juve.