Cento milioni per Vlahovic: “Doveroso sedersi a trattare”

Le ultime sul calciomercato dei bianconeri con le dichiarazioni del collega di ‘Sport Mediaset’ Gianni Balzarini

A Calciomercato.it, in onda sul canale Twitch Tv Play, oggi è intervenuto Gianni Balzarini, giornalista di ‘Sport Mediaset’ vicino alle vicende di casa Juventus.

Con Balzarini si è parlato soprattutto di calciomercato, dal possibile arrivo di Del Piero a Mac Allister fino a Vlahovic e Rabiot:

DEL PIERO – “Il suo nome non è lì per caso, però so che lui chiede un ruolo operativo e non semplicemente di immagine. Penso che dovremo aspettare la prossima primavera per capirci di più sulla dirigenza della Juventus, per ora c’è Scanavino. Attenzione poi che sia Allegri che Cherubini verranno entrambi rivalutati a giugno”.

MAC ALLISTER – “L’argentino a gennaio? Credo che non si muoverà nulla fino al 18 gennaio quando ci sarà il nuovo CdA. In questo momento possono esserci delle prese di contatto, delle telefonate, degli incontri, ma fino a quando non si insedierà il nuovo CdA è difficile pensare di imbastire un discorso su una trattativa. Mac Allister è saltato fuori ultimamente, è un buon giocatore, se avesse giocato con un’altra nazione probabilmente ora non varrebbe quei 40-45 milioni di euro di cui si parla ora”.

RABIOT – “La Juventus preferirebbe perderlo adesso per fare cassa. Penso che 10-15 milioni ora sarebbero molto graditi. Ma non è semplice perché lui spara alto con le cifre, fuori budget per le italiane ed alte anche per le altre squadre europee. Il Newcastle è molto interessato e c’è ancora il Manchester United, ma 10 milioni sono tanti. A tempo stesso Allegri sta spingendo per provare a fargli rinnovare il contratto. Lui può convincerlo”.

Juventus, Balzarini a Tv Play: “Vlahovic convive con la pubalgia. Quasi impossibile vederlo il 4 gennaio”

Balzarini ha poi parlato di Vlahovic, non escludendo – di fronte a una proposto choc – una clamorosa cessione: “Convive con la pubalgia tutti i giorni. In questo momento non è disponibile, non può allenarsi come gli altri e quindi è molto difficile, se non impossibile che possa esserci il 4 gennaio a Cremona”.

“Per quanto riguarda il futuro di Vlahovic – aggiunge Balzarini – vediamo cosa succede la prossima primavera. È ovvio che se dovesse arrivare un’offerta da 100 milioni o che andrebbe almeno a pareggiare quanto speso per lui, sarebbe doveroso sedersi a discutere. Chiaramente questa sua condizione fisica limita un po’ tutti i discorsi”.