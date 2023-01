Juventus, Dalot esce allo scoperto sul futuro: “Stiamo negoziando”

Il futuro di Diogo Dalot continua a essere in bilico e la Juventus continua a essere in finestra: il terzino dello United esce allo scoperto

Ottava vittoria consecutiva per la Juventus in campionato, numeri non da poco, che portano la squadra di Allegri a essere nuovamente in corsa per lo scudetto. Sette punti di distanza dal Napoli, che ha ripreso a correre ieri con la vittoria sulla Sampdoria, e venerdì proprio lo scontro tra prima e seconda aprirà il weekend di Serie A.

Nel frattempo oltre al campionato è aperto anche il calciomercato invernale, nel quale la Juventus dovrà cercare di capire come poter migliorare la rosa di Massimiliano Allegri, entro il limite del prossimo 31 gennaio. I bianconeri da tempo seguono con interesse la situazione di Diogo Dalot, terzino destro del Manchester United. La redazione di Calciomercato.it vi ha già parlato del prolungamento fino al 2024 attivato dal Manchester United nel contratto di Dalot. Adesso proprio il giocatore esce allo scoperto sul proprio futuro.

Diogo Dalot svela la trattativa per il rinnovo: “Stiamo negoziando”

Diogo Dalot e il Manchester United sembrano destinati a continuare insieme anche oltre il 2024, data di scadenza del contratto dopo l’attivazione del prolungamento. La Juventus da tempo tiene il mirino puntato sul terzino portoghese, ma ora le cose sembrano complicarsi ulteriormente per i bianconeri.

Infatti Diogo Dalot al canale YouTube ‘The United Stand’ ha parlato del proprio futuro e ha svelato: “Posso dire che stiamo negoziando e in che entrambe le parti ne trarranno vantaggio, ma non è un segreto che sono felice di essere qui. Amo questo club, mi piace giocare qui, quindi vedremo come andranno le cose”. Dunque una vera e propria dichiarazione d’amore per il Manchester United da parte del terzino portoghese, che sembra essere sempre più vicino al rinnovo di contratto che prolungherà la data di scadenza, attualmente al 2024. Dunque la Juventus dovrà iniziare a guardare altrove per trovare un rinforzo per la corsia destra, ricordando sempre che Juan Cuadrado a fine stagione vedrà scadere il proprio contratto con i bianconeri.