Non perdonano Lukaku dopo gli errori a Monza: spunta una novità inattesa

L’attaccante belga si è esibito in una delle sue peggiori prestazioni in maglia nerazzurra in occasione dell’ultimo turno di campionato

In pochi si sarebbero aspettati la scorsa estate un impatto così deludente di Romelu Lukaku alla seconda esperienza con l’Inter. Tra infortuni ed una condizione da ritrovare, il centravanti belga da agosto ad oggi non è riuscito a mostrare la sua migliore versione, collezionando invece prestazioni insufficienti.

L’ultima, ad esempio, è quella dello scorso sabato sera contro il Monza. Dopo essere partito inizialmente dalla panchina, l’ex Chelsea è stato mandato in campo da Simone Inzaghi al 55′ della ripresa per cercare di dare freschezza all’attacco e chiudere definitivamente i conti con le sue sgroppate in profondità. Peccato che, oltre ad una condizione fisica rivedibile, il belga abbia sbagliato tecnicamente quasi tutti i palloni giocati dalle sue parti.

Errori che hanno condizionato la gara dei compagni, impedendo all’Inter di trovare il guizzo per allungare e mettere il risultato al sicuro. Un atteggiamento, quello visto in campo, che non ha dunque rispecchiato il messaggio che lo stesso Lukaku aveva voluto inviare ai tifosi nerazzurri appena pochi giorni prima, promettendo di dare una svolta alla sua esperienza nerazzurra per rimanere aggrappati al sogno scudetto.

Calciomercato Inter, Lukaku votato come peggior acquisto: l’esito del sondaggio

Complice la brutta partita giocata a Monza lo scorso sabato sera, Romelu Lukaku è stato quest’oggi protagonista del sondaggio lanciato da Calciomercato.it.

Il centravanti belga è stato infatti eletto dai nostri utenti del canale telegram come il peggior acquisto della sessione estiva del calciomercato fino a questo momento. L’attaccante dell’Inter ha trionfato raccogliendo il 50% delle preferenze, staccando nettamente anche il connazionale De Ketelaere. Il fantasista del Milan, infatti, è stato il secondo più votato con il 31%.

L’ex trequartista del Bruges, per il quale i rossoneri avevano investito parecchi milioni e riposto grandi aspettative, non ha saputo ancora adattarsi al calcio italiano e ai suoi ritmi. Discorso diverso invece per Di Maria – terzo classificato con il 15% – e Paredes che invece ha chiuso all’ultimo posto con il 4%. I due juventini, decisamente più esperti del giovane talento belga, sono stati invece frenati da qualche infortunio di troppo.