Lukaku rompe gli indugi: idee chiare, il futuro è già deciso

Lukaku torna a parlare e fa un annuncio sul suo futuro, ma parla anche del rapporto con i tifosi: le sue dichiarazioni

Romelu Lukaku è pronto a tornare. Una prima parte di stagione, mondiali compresi, da cancellare per il bomber belga, che ora affida all’Inter la sua voglia di riscatto.

Gli infortuni prima, i clamorosi errori sotto porta poi: il 2022 si è confermato un anno orribile per il 29enne, ancora di proprietà del Chelsea. Con i Blues l’operazione ritorno è fallita miseramente, tanto che in estate lo stesso Lukaku ha fatto di tutto per ritornare all’Inter. Obiettivo raggiunto, ma la seconda era in nerazzurro non è iniziata nel modo migliore. Tanti, troppi, problemi fisici che lo hanno costretto in pratica a saltare tutta la prima fase di campionato. Inzaghi ha fatto a meno di lui, ma ora ci fa affidamento per dare il via alla rimonta scudetto, partendo dal big match di mercoledì contro il Napoli. In campo contro gli azzurri Lukaku ci sarà e vuole trascinare la sua squadra. Intanto, in un’intervista a ‘Sky’ parla del rapporto con i tifosi e della sua voglia di restare ancora in nerazzurro, anche il prossimo anno.

Calciomercato Inter, Lukaku chiarisce: “Voglio restare”

“I tifosi dell’Inter sono speciali: i migliori che ho incontrato. Sono sempre ad aiutare la squadra, anche quando siamo in difficoltà”, le sue parole in un estratto dell’intervista che sarà mandata in onda nel pomeriggio.

Inevitabile un accenno a quanto accaduto dopo il suo addio e al ritorno a Milano: “E’ stata una sorpresa: credevo fossero ancor arrabbiati, ma sanno che l’Inter è sempre stata nel mio cuore anche quando sono andato via”. Proprio in tema cessione, Lukaku svela: “Ho parlato con i miei compagni: a loro ho detto la verità sul perché sono andato via e sul perché sono tornato”. Ora che è di nuovo nerazzurro, le sue idee sul futuro sono chiare: “Spero di restare qui, l’Inter per me è tutto. Ora, con il resto della squadra, devo fare tutto ciò che è necessario affinché l’Inter vinca, poi vedremo”.