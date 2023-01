Scontri tra tifosi del Napoli e della Roma: ecco cosa è successo

I tifosi del Napoli e della Roma si sono scontrati in autostrada con pesanti conseguenze sul traffico. Ecco cosa è successo

La giornata di Serie A è entrata nel vivo e che con partite importanti che potrebbero ridisegnare la classifica. Tra queste ci sono sicuramente Sampdoria-Napoli e Milan-Roma che stasera terrà incollati i tifosi davanti ai teleschermi.

Ci sono altri di tifosi, però, che nelle ultime ore si sono resi protagonisti di scontri in autostrada. Si tratta di alcuni supporters di Napoli e Roma. Diversi di loro si sono piazzati proprio in mezzo all’autostrada, con il volto incappucciato e hanno iniziato a scagliare fumogeni e petardi verso l’area di servizio. Altri tifosi, intanto, si preoccupavano di rispondere lanciando altri fumogeni. L’agguato sarebbe stato teso da un gruppo di ultras del Napoli ai quelli romanisti in transito per raggiungere Milano, in vista del big match di stasera. Gli eventi si sono verificati nel tratto aretino dell’autostrada del Sole che ora è bloccata all’altezza della via tra Monte San Savino e Arezzo. Gli scontri sono avvenuti poco dopo l’area di servizio. Ora l’autostrada è bloccata proprio all’altezza di Arezzo, ma la situazione è sotto controllo. Le ripercussioni sul traffico sono state fin da subito evidenti: è accorsa la polizia stradale e dopo non molto è stata chiusa la corsia nord dell’Autosole. È probabile che succeda lo stesso anche nella direzione opposta, verso sud.

Scontri tra tifosi in autostrada: paura per i passanti

Come accennavamo gli attimi di paura e sorpresa non sono mancati per i passanti e i presenti sul posto.

Diversi automobilisti hanno riferito sui social il timore che arrivasse qualcosa sulle loro macchine e hanno cercato di superare il più velocemente possibile quel tratto. Altri hanno anche postato dei video in cui si vedono degli ultras camminare in autostrada vestiti di scuro. Insomma, non propria una domenica serena e gli ennesimi scontri da condannare nel mondo del calcio italiano. Ne ha parlato anche Matteo Salvini, vicepremier del governo Meloni che su Twitter ha scritto: “Questi non sono tifosi. Autostrada chiusa e viaggiatori italiani bloccati? Paghino tutti i danni di tasca loro, e mai più allo stadio”. È in corso l’identificazione dei tifosi romanisti e napoletani coinvolti.