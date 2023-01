Infortunio Kim e caos rigori: Spalletti interviene e ‘provoca’ la Juve

L’allenatore del Napoli ha commentato la vittoria ottenuta questo pomeriggio contro la Sampdoria

Dimenticato il passo falso di San Siro, il Napoli è subito tornato alla vittoria in Serie A. Dopo la sconfitta con l’Inter dell’ultimo turno, la squadra di Spalletti ha immediatamente trovato una reazione convincente grazie allo 0-2 di Marassi.

Una partita che, come ammesso dal tecnico toscano ai microfoni di ‘Dazn’ nel post partita, ha restituito “una squadra molto matura, che ha saputo ragionare in una partita che poteva diventare complicata. Hanno usato la testa, non l’abbiamo mai messa in discussione”.

Un Napoli tornato sulla retta via, trascinato da un leader come Osimhen: “Prima di tutto ha un modo di stare in campo dove si prende le responsabilità. Le qualità che ci vogliono dentro una partita le usa tutte, forza, disponibilità, fase difensiva, uno contro uno, duello fisico con chiunque. Ultimamente è più attento nei movimenti con la squadra, è diventato un calciatore forte”.

Spalletti che, dopo aver esaltato il nigeriano, ha fatto chiarezza sulla gerarchia dei rigori: “Siamo organizzati bene, benissimo. Il secondo lo deve battere Elmas perché ho detto che lo batteva Elmas, il primo uguale. Ho detto chi lo doveva battere e poi si son messi d’accordo in un’altra maniera, ma loro possono farlo”.

Sampdoria-Napoli, Spalletti: “Juve? Loro sono i più forti”

INFORTUNIO KIM – “Aveva un indurimento muscolare e non abbiamo voluto rischiare. Se un calciatore si infortuna poi te lo perdi per qualche mese. Probabilmente deve ancora riprendere il ritmo partita, era a rischio e quindi si va a fare quella che è un’analisi corretta. Su indicazione del dottor abbiamo preferito farlo uscire”.

JUVE – “E’ la squadra più difficili da affrontare, Juve, Milan, Inter. La Juve è una delle squadre più forti del campionato, per qualità della rosa, la bravura dell’allenatore, per forza societaria, loro sono i più forti di tutti”.

KVARA – “Se pensa di più? Pensare fa sempre bene, probabilmente deve ritrovare il ritmo, la freschezza del primo periodo. Ma non dimentichiamoci che è stato fermo anche prima della pausa per un dolore alla schiena. Oggi ha giocato una buona gara”.