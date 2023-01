PAGELLE E TABELLINO SAMP-NAPOLI 0-2: Osimhen mattatore, bene Audero

Il Napoli la sblocca con Osimhen: la Samp resta in dieci per il rosso a Rincon. Chiude il match Elmas dal dischetto

PAGELLE SAMP

Audero 6.5 – Perfetto nel deviare il rigore di Politano in avvio di match, non può nulla sul gol di Osimhen né sul rigore di Elmas. Ma, salva la Samp in più circostanze

Murillo 6 – Brutta storia esser puntati da Kvara, ma nel primo tempo limita i danni (46′ Zanoli 5.5 – Esordio con la maglia della Samp contro il ‘suo’ Napoli in una situazione complessa)

Nuytinck 6 – L’uomo che esce dalla linea per andare a prendere Osimhen o gli inserimenti azzurri, più in difficoltà senza la copertura di Rincon

Murru 5.5 – Grossolano ma non falloso l’intervento in avvio di gara su Anguissa: l’errore di politano cancella quello dell’arbitro. Bruciato da Osimhen sul gol dello 0-1. Gara tosta

Leris 5.5 – Bene nei primi minuti, aggressivo. Poi, limita le sortite quando Mario Rui alza il baricentro. Aiuta su Kvara, in difficoltà su Mario Rui

Vieira 4.5 – Bel duello con Elmas, fatto di velocità ed incursioni, troppo leggero in alcune scelte. Tra cui quella di avere un braccio estremamente largo in area che porta al secondo rigore per il Napoli. Questo sacrosanto (83′ Paoletti sv)

Rincon 4.5 – Fisicità e scintille con Anguissa che, però, vede il venezuelano andare più in difficoltà rispetto al camerunese. Quando viene saltata la prima pressione, si abbassa come difensore, ma il suo intervento nel finale di frazione

Augello 6 – Spinge anche più di Leris: interessante il duello che si viene a creare con Politano in più di una circostanza. Bene in copertura

Verre 6 – Lavora su Lobotka in fase di non possesso e cerca l’imbucata in fase di possesso (54′ Villar 5 – Risucchiato dal palleggio del Napoli)

Gabbiadini 5.5 – Qualche discreta conclusione ed un buon lavoro in asse con Lammers nel primo tempo, anche se veri pericoli ne crea 0. Esce per cambiare l’assetto della Samp dopo l’espulsione (46′ Djuricic 4.5 – Passa più tempo a parlare con Stankovic che a )

Lammers 5 – Non è pericoloso nella prima parte, ma trova le misure con Gabbiadini ed aiuta la squadra. Zero chance per lui (83′ Montevago sv)

All. Stankovic 5.5 – Gara complicata, ma non trova le quadrature per ingabbiare il Napoli

PAGELLE NAPOLI

Meret 6.5 – Attento nei primi minuti, grande intervento su Verre: poi, meno da fare nel primo tempo. Spettatore nella ripresa

Di Lorenzo 6.5 – Non spinge tanto in catena con Politano, ma sempre molto ordinato. Attento nei movimenti, apre gli spazi anche per Lozano

Kim Minjae 6.5 – Lavora su Gabbiadini in particolare, tenendolo lontano dalla zona calda. Esce a fine primo tempo a scopo precauzionale (46′ Rrahmani 6 – Impatto morbido con la partita: non ha eccessive difficoltà, bene su Djuricic)

Jesus 6.5 – Ordinato su Lammers e quando spezza la linea, gestisce bene anche nella ripresa

Mario Rui 7 – Determinante per guidare l’azione che poi arriva ad Osimhen: bellissimo assist e sempre nel vivo dell’azione. Mette in ambasce Leris

Anguissa 6.5 – Si procura il rigore in avvio di match, intensità su Rincon e su tutta la Samp. Avrebbe potuto raddoppiare nella ripresa, ma fa una buona gara nelle due fasi (66′ Ndombele 6.5 – Entra bene per dar fiato al compagno)

Lobotka 6.5 – Riesce a superare la marcatura di Verre ed a far girare velocemente la palla. Partita importante in fase di non possesso

Elmas 7 – Subito interessante l’intercambio con Mario Rui e Kvara, buona gara anche in contenimento: chiude il match con il rigore vincente (87′ Raspadori sv)

Politano 6 – Sbaglia il penalty generoso concesso da Abisso, gioca un primo tempo di buone giocate ma nulla di trascendentale (63′ Lozano 6 – Sufficiente e nulla più)

Osimhen 7.5 – Si presenta con grande vivacità, ci prova di piede e di testa: bellissimo il gol che completa l’azione con un tocco perfetto per il vantaggio azzurro. Non sempre brillantissimo nella zampata, ma nel vivo

Kvaratskhelia 5.5 – Si sblocca e trova gli scatti e le giocate perdute da un po’, ma la testa è più lenta della gamba e non riesce ad incidere come vorrebbe (63′ Zielinski 6 – Fa il compito richiesto)

All. Spalletti 6.5 – Brilla solo a tratti il suo Napoli. I segnali di inversione di tendenza rispetto alla gara con l’Inter sono stati chiari, però

PAGELLA ARBITRO

Abisso 5 – Il rigore in avvio appare quanto meno dubbio: anzi, non concederlo sarebbe stato nettamente meglio per evitare la prima macchia sulla sua gara. Nulla da dire sulla netta espulsione di Rincon e sul secondo rigore

TABELLINO

RETI: 20′ Osimhen, 82 rig. Elmas

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo (46′ Zanoli), Nuytinck, Murru; Leris, Vieira (83′ Paoletti), Rincon, Augello; Verre (54′ Villar); Gabbiadini (46′ Djuricic), Lammers (83′ Montevago). All. Stankovic. A disposizione: Contini, Ravaglia, Winks, Yepes, Villa, Trimboli

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim Minjae (46′ Rrahmani), Jesus, Mario Rui, Anguissa (66′ Ndombele), Lobotka, Elmas (87′ Raspadori), Politano (63′ Lozano), Osimhen, Kvaratskhelia (63′ Zielinski). All. Spalletti. A disposizione: Marfella, Sirigu, Bereszynski, Olivera, Ostigard, Zedadka, Demme, Gaetano, Zerbin, Simeone

ARBITRO: Abisso (VAR: Valeri)

AMMONITI: Murru, Murillo, Juan Jesus, Anguissa, Leris

ESPULSI: Rincon0