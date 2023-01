Caos Var: succede di tutto, clamoroso dietrofront

Niente VAR. Il match riprende senza la tecnologia: “Decido io!”, ha affermato l’arbitro ai giocatori in campo

Il secondo tempo di Salernitana-Torino è iniziato solamente dopo circa 30 minuti. Una lunga attesa dovuta ai problemi al monitor del Var dello stadio Arechi.

Le due squadre, inizialmente, sono rimaste negli spogliatoi, poi si sono riscaldate sul terreno di gioco, in attesa del via libera da parte dell’arbitro Colombo.

Via libera che è arrivato dopo un’importante attesa, ma senza VAR: “Ci penso io, decido io“, ha detto il fischietto ai giocatori. Si è così ripreso, come i vecchi tempi, senza la tecnologia. Sono passati, però, un paio di minuti e la VAR ha ripreso a funzionare.

Il lungo stop non ha fatto bene al Torino, che dopo un primo tempo praticamente perfetto, in cui solo uno straordinario Ochoa, ha evitato un’imbarcata alla Salernitana, ha subito la rete del pareggio, per via di un grande tiro da fuori di Vilhena.