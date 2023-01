Il tifoso vip contro Lukaku: la frecciata atroce virale sul web

Prestazione horror di Lukaku nel secondo tempo di Monza-Inter: il belga sbaglia tutto e viene bersagliato da un tifoso vip

Serata di forti emozioni, quella del match tra Monza e Inter, conclusosi con un esito inatteso. Per due volte, i brianzoli padroni di casa hanno ripreso i nerazzurri, la seconda volta nei minuti di recupero, con un colpo di testa di Caldirola che ha fatto impazzire lo U-Power Stadium e gelato, di contro, l’ambiente interista.

La squadra di Inzaghi recrimina per l’errore dell’arbitro Sacchi che ‘cancella’ un gol di Acerbi e impedisce l’intervento del Var, ma deve anche prendersela con se stessa per un secondo tempo in cui è andata progressivamente sempre più in difficoltà dal punto di vista fisico, non riuscendo a chiudere la partita, arretrando e subendo gli assalti finali del Monza fino a un 2-2 che può pesare notevolmente sulla rincorsa alle primissime posizioni. Dopo la grande prova contro il Napoli, più di qualche giocatore è apparso visibilmente sottotono, in particolare Romelu Lukaku. Il belga non aveva brillato nemmeno contro gli azzurri, ma aveva dato il suo contributo con buona volontà e supporto alla squadra. Stavolta, invece, la sua prestazione è stata totalmente negativa.

Lukaku flop, ingresso in campo disastroso: il commento di Enrico Mentana lo stronca

Staffetta programmata con Edin Dzeko, nel corso del secondo tempo, ma il centravanti belga è riuscito nell’impresa di fallire quasi ogni stop e gestire male ogni pallone transitato dalle sue parti. La bocciatura per lui è senza appello, sui social sono in tanti tifosi a essersi scagliati contro Lukaku ma c’è anche il parere di un supporter interista d’eccezione: Enrico Mentana.

Il popolare giornalista commenta spesso le vicende della sua squadra del cuore. Spesso, non lesinando messaggi che fanno emergere la sua classica ironia pungente. Questa volta, la stroncatura nei confronti del numero 90 nerazzurro è totale e diventa rapidamente virale. Sul suo profilo Facebook, Mentana infatti scrive: “Meritato pareggio del Monza contro l’Inter. Mi ha colpito la prestazione del difensore centrale dei monzesi, Romelu Lukaku“. Una frecciata particolarmente caustica, nei confronti di colui che in estate sembrava dover essere nuovamente protagonista con la maglia dell’Inter e invece fin qui ha largamente deluso le attese, anche se non solo per colpa sua.