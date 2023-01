“Subito via da Milano”: presa di posizione immediata dopo Monza-Inter

Il pareggio raggiunto al fotofinish dal Monza mette nei guai l’Inter: presa di posizione immediata, via subito

Un gol in pieno recupero rovina i piani dell’Inter e il sabato sera dei tifosi nerazzurri. E’ Caldirola a far spegnere il sorriso sul volto di Inzaghi e complicare i progetti scudetto della squadra lombarda.

Nella sfida serale del sabato di Serie A, l’Inter fallisce l’appuntamento con la vittoria e viene così scavalcata in classifica dalla Juventus, che ora ha tre punti di vantaggio sui nerazzurri. Un pareggio che fa spegnere la gioia per l’importante 1-0 contro il Napoli capolista e può allontanare la squadra di Inzaghi dalla rincorsa al primo posto. E dire che il gol in avvio di Darmian sembrava mettere il match in discesa.

Dopo appena un minuto Ciurria però aveva chiarito che era una partita da sudare e non è servito il gol di Lautaro Martinez a cambiare le cose. Per lunghi tratti l’Inter è sembrata essere in controllo del match ma ha mancato il colpo del ko ed ha subito così la beffa finale. Un 2-2 che fa arrabbiare non poco i tifosi interisti che sui social si sono scatenati e hanno messo nel mirino due calciatori in particolare.

Inter, tifosi contro Lukaku e Dumfries

Sono Lukaku e Dumfries, entrambi entrati nella ripresa, ad essere presi di mira dai tifosi sui social. In tanti chiedono un loro addio immediato a Milano, qualcuno utilizza termini forti per descrivere la loro prestazione.

“Subito via da Milano” scrive un utente ed un altro ci va giù in maniera pesante: “Lukaku semplicemente disastroso”. Tra un “imbarazzante”, sempre riferito all’attaccante belga, ed un “65 milioni ce lo porto io in ginocchio” con chiaro riferimento alla cessione di Dumfries, i tifosi interisti scatenano tutta la loro rabbia per la vittoria sfumata proprio nei minuti finali.

Che fastidio pareggiare con un autogol di #Dumfries…nel calcio bisogna avere anche fortuna…stasera nel finale non l’abbiamo avuta…male #Lukaku inesistente e #Mkhitaryan non deve palleggiare in mezzo al campo in quel modo….primo pareggio in campionato #Inter #MonzaInter — Jacopo Roberto (@jrbasket2015) January 7, 2023

#Lukaku è in condizioni pessime. Onestamente faccio fatica a crederlo un giocatore — Giorgio Modino (@modinog) January 7, 2023

Vergogna @Inter #lukaku dovrebbe ripartire dai pulcini per imparare le basi del calcio!

Stagione fallimentare come la società che ci ritroviamo!#Inzaghi incompetente ! — C.M (@carmelamarino2) January 7, 2023

#Lukaku semplicemente disastroso, a centrocampo se non hai Brozo ne puoi cambiare uno 2 no… — Lele Oriali (@trecchinese) January 7, 2023

Dumfries 65 milioni, ce lo porto io in ginocchio — Padre Spio (@ZiROMELUBACK) January 7, 2023

La solita pazza Inter, incapace di controllare la partita o, in alternativa, di provare a chiuderla. Troppo spesso in balia di un avversario tosto, ma sicuramente alla portata. Ingressi in campo disastrosi da parte di Lukaku, Gagliardini e Dumfries. #MonzaInter — Tuttologi (@OrcianiEric) January 7, 2023