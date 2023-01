“Imbarazzante”: bufera sul giallorosso, cosa sta succedendo

Bufera sul giallorosso nel primo tempo di Milan-Roma: ecco che cosa sta succedendo

Si sblocca il big match di San Siro tra il Milan di Pioli e la Roma di Mourinho. Per il momento la decide Kalulu, in gol dagli sviluppi di un calcio d’angolo.

È stato tutt’altro che impeccabile, però, l’intervento di Rui Patricio, che non è riuscito a trattenere il pallone colpito di testa dal difensore francese. Una conclusione non irresistibile che condanna per il momento la squadra di Mourinho, e ha subito scatenato le reazioni dei tifosi giallorossi nei confronti dell’esperto portiere portoghese. I sostenitori della Roma non perdonano l’errore dell’estremo difensore che, di fatto, ha sbloccato il match.

Milan-Roma, Rui Patricio nel mirino dei tifosi giallorossi

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Non smetterò mai di dire che l’unico peggiore di Handanovic nel ruolo in seria A è Rui Patricio. Fa papere in successione. Impazzirei. Si uso il condizionale come se fino all’altro giorno Inzaghi non facesse giocare Handanovic. — Daniele (@eleinad94) January 8, 2023

Saponetta Rui Patricio#MilanRoma — Ale Denari (@aledenari) January 8, 2023

Rui Patricio è una sedia — mattia (@mattia_guidi_) January 8, 2023

Ma l’ha fatta una parata quest’anno Rui Patricio? #MilanRoma — Claudio gens Giulia (@metallopensante) January 8, 2023

Rui patricio osceno come sempre — PAULO DYBALA STAN ACCOUNT (@JoyaCapitale) January 8, 2023

ma che fa rui patricio AHAH — sofia💫 (@Sofiabongi1) January 8, 2023