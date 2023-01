Lazio, Pellegrini e non solo: terzino cercasi. Pallino Parisi: Zanetti lo blinda e avvisa Sarri

In conferenza stampa, Paolo Zanetti ha parlato delle voci su un possibile addio di Parisi all’Empoli che piace molto alla Lazio

L’Empoli esce dallo Stadio Olimpico con un pareggio insperato, ma comunque cercato e voluto fino alla fine. La squadra di Paolo Zanetti beffa i biancocelesti all’ultimo respiro e agguanta il 2-2, gettando nello sconforto i tifosi della Lazio che vedono la loro squadra nuovamente rimontata nel giro di quattro giorni.

In conferenza stampa, gli umori degli allenatori sono oggettivamente diversi. I biancocelesti sono a -3 dall’Inter quarta, ma comunque c’è chi crede fortemente in lei. Come appunto lo stesso Zanetti: “La Lazio per me merita di andare in Champions e secondo me non gli manca tanto per essere competitiva per lo scudetto. Ha avuto alti e bassi, ma tecnicamente non è inferiore a nessuno, ha giocatori molto forti e ha un’impostazione e un modo di giocare dato dal mister per cui è dura trovare contromisure. Hanno fatto un percorso di crescita, ma già ora merita di andare in Champions e per me ci arriverà assolutamente”, ha detto in conferenza stampa. Parole senza dubbio significative per la squadra di Sarri, che però continua ad avere delle falle nella rosa.

Lazio, Pellegrini pista viva. Zanetti mette le cose in chiaro per Parisi: “Da quello che so…”

Alla Lazio serve sicuramente un vice-Immobile, ma anche a centrocampo in queste ultime partite i cambi stanno dando poco (vedi Basic). Anche se oggi Luis Alberto è sembrato ancora totalmente nel progetto, con la testa concentrata e le gambe che giravano. Alla sua uscita dal campo ha stretto la mano a Sarri e i tifosi ancora lo osannano. Però sulla fascia sinistra le mancanze sono importanti e nette, con la pista Luca Pellegrini che resta in piedi. Ma servirebbe un’altra cessione e l’accordo triangolato con Eintracht e Juve, sulla formula e le cifre. Non semplice, ma la questione è molto viva. Il pallino di Maurizio Sarri in realtà si chiama Fabiano Parisi, terzino mancino dell’Empoli che piace a parecchi. Ma strapparlo ai toscani a gennaio è complicatissimo e soprattutto serve un esborso importante. E non è cosa per la Lazio.



A tal proposito lo stesso Paolo Zanetti pochi minuti dopo aver affrontato la Lazio ha risposto sul futuro del suo calciatore: “Che io sappia Parisi è un giocatore che resterà da noi, è importante. A meno di un’offerta di un certo tipo, ed è normale che una società come l’Empoli valuti anche di fare mercato in uscita. Per noi è determinante, è del 2000, sta crescendo tantissimo, come tutti ha bisogno di un certo contesto intorno a lui. Di fuoriclasse che giocano da soli ce ne sono 2-3 al mondo. Ha personalità, è freddo, gioca in tutti i campi con grande tranquillità, tecnica e corsa. Deve alzare un po’ i numeri offensivi, può fare più assist, lì deve migliorare. In fase di non possesso è già cresciuto molto”.