DIRETTA Serie A, Sampdoria-Napoli 0-1: Osimhen la sblocca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra la Sampdoria di Stankovic ed il Napoli di Spalletti in tempo reale

Il Napoli è di scena sul campo della Sampdoria a Genova in una gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due squadre con un umore diametralmente opposto dopo i risultati del turno infrasettimanale che sarà diretta dall’arbitro Abisso della sezione di Palermo.

Reduci dalla prima sconfitta stagionale ad opera dell’Inter mercoledì scorso a San Siro, gli azzurri di Luciano Spalletti hanno bisogno di tornare subito al successo per rinforzare il primo posto in classifica e riprendere la corsa scudetto interrotta nel 2022. Dall’altro lato i blucerchiati di Dejan Stankovic, privi dello squalificato Amione, sperano di ottenere un risultato positivo per dare seguito alla vittoria a sorpresa ottenuta sul campo del Sassuolo che ha riportato un po’ di entusiasmo e rilanciato le ambizioni salvezza dei liguri. Nella passata stagione, su questo stesso campo, i partenopei si imposero con un netto 4-0 grazie soprattutto alla doppietta di Osimhen. Calciomercato.it vi offre il match tra la Samp e il Napoli in tempo reale.

Formazioni ufficiali Sampdoria-Napoli

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Colley, Nuytinck; Leris, Vieira, Rincon, Augello; Verre; Gabbiadini, Lammers. Allenatore: Dejan Stankovic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 41 punti; Juventus 37; Milan* 36; Inter 34; Lazio 31; Roma* 30; Atalanta* 28; Udinese 25; Fiorentina e Torino 23; Bologna*, Lecce ed Empoli 19; Monza e Salernitana 18; Sassuolo 16; Spezia 15; Sampdoria* 9; Cremonese* 7; Verona* 6

*una gara in meno