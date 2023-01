Cristiano Ronaldo d’Arabia, è subito ‘giallo’: cosa è successo allo stadio

L’avventura di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita all’insegno del ‘giallo’: l’episodio allo stadio che spiazza tutti

Cristiano Ronaldo dovrà ancora aspettare per il suo esordio nel campionato arabo. La nuova star dell’Al Nassr, per ora, è costretta dietro le quinte, non potendo ancora scendere in campo.

Una avventura, quella di CR7 in Arabia, iniziata all’insegna del ‘giallo’, in tutti i sensi, non soltanto quello della maglia del suo nuovo club. Il suo tesseramento infatti non può ancora essere completato, dato che, con il suo acquisto, l’Al Nassr ha in questo momento nove stranieri, contro gli otto consentiti dal regolamento locale. A ciò vanno aggiunte le due giornate di squalifica accumulate in Inghilterra e imposte dalla Football Association per l’episodio avvenuto contro l’Everton, quando, ancora con la maglia del Manchester United, distrusse il cellulare di un ragazzino. Dunque, esordio per il quale bisognerà ancora attendere. Anche se l’Al Nassr sta cercando di accelerare i tempi per ‘liberare’ un posto in rosa a Ronaldo. Secondo il giornalista Ben Jacobs di CBS Sports, infatti, il club vuole risolvere al più presto il contratto di Aboubakar. A questo proposito, però, non ci sarebbe stata una richiesta per il giocatore camerunese da parte del Manchester United. Per quanto riguarda Ronaldo, comunque, un altro ‘giallo’, relativamente alla sua prima apparizione allo stadio.

Cristiano Ronaldo, il gesto sugli spalti che fa discutere: tifosi dell’Al Nassr stupiti

L’attaccante si è visto sugli spalti per assistere al match dell’Al Nassr contro l’Al Taee. Gara che la squadra di Ronaldo ha vinto con una doppietta del brasiliano Anderson Talisca. Ma CR7, piuttosto a sorpresa, a metà gara ha lasciato la tribuna.

Una mossa che ha colto di sorpresa gli spettatori e chi era allo stadio per osservarlo. In realtà, Ronaldo non aveva lasciato lo stadio, ma si era poi recato all’interno, nel secondo tempo, per continuare a guardare la sfida davanti alla tv facendo un po’ di cyclette nella palestra dell’impianto. La sua esultanza al secondo gol di Talisca è stata immediatamente rilanciata sui social dall’Al Nassr, diventando, ovviamente, virale in poco tempo.