Inzaghi ‘cacciato’ subito: “Ha distrutto l’Inter”

L’Inter ha perso terreno sulla Juventus dopo il pareggio contro il Monza. Simone Inzaghi è finito nel mirino delle critiche: ecco cosa sta succedendo

L’Inter si ferma ed è uno stop che fa male, perché i nerazzurri non trovano ancora una volta continuità in trasferta e perdono due punti importanti in extremis contro un Monza agguerrito e spregiudicato.

Un punto non basta per tenere il passo della Juventus che, invece, ha vinto ancora una volta per 1-0, stavolta grazie a un gol di Danilo su assist di Chiesa. La vittoria nel big match contro il Napoli e l’euforia che ne è derivata si trasforma subito in delusione, quella dei tifosi che avrebbero voluto vedere sicuramente un secondo tempo diverso per tenere il passo delle prime della classe. Il primo posto così si allontana, forse irrimediabilmente e, secondo i supporters nerazzurri, le responsabilità sono anche di Simone Inzaghi.

Inzaghi nella bufera: una marea di critiche sui social

Il giorno dopo il 2-2, non manca la frustrazione tra i tifosi, anzi. In questo momento, è ancora in tendenza Inzaghi e sono diverse le persone che hanno iniziato a twittare con l’#InzaghiOut.

Molti prendono di mira la difesa e la fase difensiva impostata dal tecnico ex Lazio, altri se la prendono con le sostituzioni effettuate dall’allenatore. Insomma, i risultati conseguiti in campionato proprio non convincono i supporters nerazzurri che chiedono la sostituzione del loro tecnico. Di seguito vi mostriamo diversi tweet su questa scia.

#inzaghiout

È da un anno e mezzo che fa danni, ha distrutto quella mentalità che Conte era riuscito a dare alla squadra, siamo passati dalla miglior difesa del torneo ad una che in trasferta prende una media di 2 gol, la seconda per reti incassate.

Non andremo da nessuna parte. — Massimiliano Offsas 🇮🇹🐾🐾 (@MOffsas) January 8, 2023

All’inizio tutti a criticare #Allegri per il suo gioco ma alla fine porta a casa risultati, mentre #Inzaghi con il suo gioco “all’italiana” porta a casa poco e niente. — Alessandro Di Cello (@Alessan26651950) January 8, 2023

@LaltroInzaghi parla solo dell’errore dell’arbitro ed e’ giusto ma del gioco dell’Inter che dice? Se hai difensori come Skriniar Bastoni DeVrij Acerbi e prendi 2 gol a partita significa che qualcosa non funziona e di chi la colpa? Non e’ all’altezza . #inzaghiout — Domenico (@mimovag) January 8, 2023

Ora di essere sinceri pur bravo non è all’altezza di allenare per vincere il campionato #inzaghiout — Ferruccio Fantin  (@assessore74) January 8, 2023

Non ci vuole molto a capire che Inzaghi non è un allenatore da Inter.#InzaghiOut — Giorgio Paglia (@Fuochidipaglia) January 8, 2023