La mossa a sorpresa spiazza l’Inter: ‘scippo’ da 10 milioni

L’offerta sarebbe già stata formalizzata in attesa di una risposta per la cessione imminente del centrocampista

Dopo le difficoltà mostrate contro il Monza in un reparto particolarmente colpito dagli infortuni come il centrocampo, l’Inter potrebbe decidere di ricorrere al mercato per regalare a Simone Inzaghi un colpo inatteso. Una mossa che il club nerazzurro potrà realizzare solamente a fronte di una cessione.

Sia Gagliardini che Asllani non hanno mostrato un livello sufficiente rispetto ai titolarissimi Barella e Calhanoglu, costretti ieri a lasciare il terreno di gioco per due problemi fisici. Difficilmente i due finiranno sul mercato, considerando che l’ex Atalanta non ha grandi offerte in questo gennaio e soprattutto un contratto in scadenza a fine stagione; mentre l’ex Empoli – arrivato la scorsa estate – verrà trattenuto almeno fino al prossimo giugno.

Tra gli obiettivi che l’Inter ha realmente seguito negli ultimi mesi, troviamo senz’altro il giovanissimo Carlos Alcaraz. Centrocampista classe 2002 di proprietà del Racing de Avellaneda, potrebbe ripercorrere presto le orme di Lautaro Martinez in virtù degli ottimi rapporti che legano da diversi anni le due società. A ‘minacciare’ l’interesse dei nerazzurri, però, potrebbe essere la grande concorrenza che si è generata intorno al ragazzo negli ultimi tempi.

Calciomercato Inter, Benfica in standby: offerta del Southampton per Alcaraz

Uno dei primissimi club a spaventare l’Inter era stato nei giorni scorsi il Benfica, prima della brusca frenata per la cessione di Enzo Fernandez al Chelsea.

Il club portoghese aveva infatti individuato Alcaraz come miglior erede in circolazione in caso di addio del centrocampista argentino, premiato come miglior giovane dell’ultimo Mondiale in Qatar. Stessa nazionalità e voglia di emergere, ma soprattutto l’opportunità di replicare un’operazione a cifre vantaggiose visto che il Racing valuta il suo cartellino sui 15 milioni di euro.

Una valutazione di poco inferiore rispetto all’offerta che il Southampton avrebbe presentato alla società argentina. Come riportato da ‘Tyc Sports’, infatti, gli inglesi avrebbero proposto 10 milioni di euro più bonus per strappare Alcaraz alla concorrenza di Inter e Benfica. In attesa di una risposta ufficiale, l’impressione è che potrebbe essere richiesto uno sforzo economico maggiore per convincere un osso duro come il Racing.