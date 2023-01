Katanec a CM.IT: “Vialli uomo vero, è una grave perdita”

Il ricordo di Gianluca Vialli da parte dell’attuale Commissario tecnico dell’Uzbekistan, suo compagno per tre stagioni alla Sampdoria

“È una perdita grave perdita per tutto il calcio“. Con queste parole rilasciate a Calciomercato.it, Srecko Katanec ha ricordato Gianluca Vialli, scomparso ieri mattina a 58 anni dopo una lunga malattia. Lo sloveno è stato suo compagno per tre stagioni alla Sampdoria. Insieme vinsero lo scudetto del 1991, il primo e fin qui unico della storia del club blucerchiato, sfiorando la conquista della Coppa dei Campioni l’anno successivo.

“Gianluca è stato un grandissimo calciatore, tra i più forti in circolazione ai tempi. Ma era soprattutto un uomo vero, sincero, dotato di grande umanità – ha aggiunto l’ex difensore sloveno, uno dei pilastri della formazione che fu di Boskov e attuale CT dell’Uzbekistan – Allora ma anche oggi per gli stranieri è molto diffìicil inserirsi in nel gruppo di una squadra non del proprio Paese. E lui sotto questo aspetto era di grande aiuto. Per primo mi ha preso e portato a mangiare insieme, a divertirci. Di recente non ci eravamo sentiti, ma sapevo che stava male. Ogni giorno seguivo sui media italiani la sua vicenda, purtroppo perdiamo una grande persona”, ha concluso Katanec.