Inter, doppia tegola per Inzaghi: due big a rischio per la Supercoppa

Problemi per Inzaghi nel corso di Monza-Inter: perdite gravi per infortunio per i nerazzurri, stop che mettono a rischio la Supercoppa

2023 appena iniziato e già carico di impegni per le squadre di Serie A, con un calendario molto fitto tra campionato, coppa Italia e non solo. Dopo il turno infrasettimanale che ha riaperto i battenti del torneo, subito una nuova giornata nel weekend, che precederà le prime gare degli ottavi di finale della coppa nazionale, e non solo.

Il calendario più fitto ce l’hanno, in questa fase, sicuramente Milan e Inter che saranno impegnate anche nella Supercoppa italiana a Ryad, il 18 gennaio. Il secondo derby stagionale metterà in palio il primo trofeo, per Pioli e Inzaghi c’è la necessità di gestire le energie ed effettuare per quanto possibile rotazioni. Ma il tecnico nerazzurro, in vista del secondo appuntamento fondamentale di questo mese di gennaio, dopo lo scontro con il Napoli, rischia seriamente di perdere due giocatori chiave.

Monza-Inter, si fermano Calhanoglu e Barella: ansia per le condizioni fisiche

Nella gara contro il Monza, resa complicata dal campo pesante per la pioggia e dalla prestazione volitiva degli uomini di Palladino, si fermano nel giro di pochi minuti nel secondo tempo sia Hakan Calhanoglu che Nicolò Barella.

Per il turco, un problema muscolare che lo ha visto uscire claudicante dal campo, con l’ingresso, al suo posto, di Asllani. Pochi minuti dopo, stop anche per Barella, che avverte una fitta alla coscia e lascia il terreno di gioco per Gagliardini. La speranza di Inzaghi è che entrambi si siano fermati in tempo e che possano recuperare al più presto. Se ne saprà di più con esami clinici approfonditi, ma la partenza per l’Arabia Saudita incombe. A questo punto, la loro presenza nel match contro il Milan a Ryad è da considerarsi seriamente a rischio.