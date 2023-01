Inter, bocciatura senza appello: “Stasera è rimasto a Milano”

Monza-Inter partita non scontata per i nerazzurri, c’è un peggiore in campo designato: prestazione sconcertante per un uomo di Inzaghi

Dopo il successo con il Napoli, gara non banale questa sera per l’Inter contro il Monza: derby del tutto particolare, con i nerazzurri chiamati a vincere ancora per rimanere in scia alla Juventus e sedersi a propria volta al tavolo dello scudetto, dando sostanza ai sogni di rimonta. Ma è una gara non facile per la squadra di Simone Inzaghi.

Il primo vantaggio di Darmian viene subito pareggiato da Ciurria, prima della rete di Lautaro Martinez, propiziata da un grossolano errore in disimpegno di Pablo Marì e con la quale l’Inter va al riposo in vantaggio 2-1. La squadra di Raffaele Palladino dimostra comunque di vivere un buon momento di forma e, superato lo shock del secondo svantaggio, ha creato ancora qualche grattacapo ai più quotati avversari, pur rischiando in almeno un paio di occasioni di subire la terza rete che avrebbe potuto già indirizzare la sfida. Per la ripresa è tutto ancora piuttosto aperto. C’è un interista su tutti, comunque, nettamente in difficoltà, peggiore in campo per distacco.

Monza-Inter, Acerbi fa solo disastri: “Ma deve proprio giocare tutte le partite?”

E’ Francesco Acerbi. Il difensore, autore di un’ottima prestazione contro il Napoli, questa sera appare svagato e in crisi, subendo l’impatto fisico di Petagna e in generale protagonista di interventi e posizionamenti non impeccabili. Con un rischio notevole in avvio di gara, quando ha quasi causato un rigore che poteva anche starci per contatto con Mota Carvalho.

Numerosi i commenti estremamente critici su di lui su Twitter, che non gli perdona una prova decisamente sottotono e in cui sembra l’anello debole della retroguardia. Ecco alcuni dei messaggi più polemici indirizzati al difensore:

Comunque vorrei prendere gli autori di tutti quei tweet che ho visto su Acerbi post-Napoli ("Ci ha zittitti tutti", "Chiedete scusa a Acerbi", ecc.) per chiedergli cosa ne pensano della prestazione che ha offerto finora — Roberto🍋 (@RobOnTheDune) January 7, 2023

Abbiamo acerbi che è rimasto a Milano sicuramente — Robin (@Roberto_1908) January 7, 2023

Lautaro sarebbe seriamente più abile di Acerbi ad intercettare palloni da centrale di difesa — Saul Lookman (@Dottor_Strowman) January 7, 2023

Ripensando all'agente di Acerbi secondo il quale sto rottame varrebbe 4 milioni.#MonzaInter — Schulz (@SchulzFCIM) January 7, 2023

Acerbi è esattamente quello che ottieni quando sei costretto a elemosinare un difensore in prestito perché il tuo presidente ha il fisco sotto casa. — Anto (@Anto__rus) January 7, 2023

Era stato il migliore in campo contro il Napoli.

I primi 20 minuti di Acerbi contro il monza sono invece ORRIBILI. — Frigiola (@frig_80) January 7, 2023

Ma Acerbi deve giocare tutte le partite ?#MonzaInter — 𝑷𝑰𝑵𝑶 (@PinoMeazza) January 7, 2023