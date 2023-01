Non c’è pace per Allegri: allarme Di Maria prima del Napoli

Nuovo problema per Angel Di Maria, sostituito dal tecnico Massimiliano Allegri durante la ripresa di Juventus-Udinese: ecco cosa è successo

Altra gara complicata per la Juventus targata Massimiliano Allegri. Stavolta, però, l’avversario era certamente più ostico rispetto alla Cremonese di Alvini. L’Udinese, infatti, resta una squadra alquanto temibile, nonostante ai friulani manchi la vittoria da diverso tempo.

Non tantissime emozioni durante la sfida dell’Allianz Stadium, con la ‘Vecchia Signora’ che ha attaccato più volte l’area avversaria senza, però, riuscire ad incidere più di tanto. Durante la prima frazione di gioco ai tifosi bianconeri non è piaciuta affatto la prestazione di Angel Di Maria, come testimoniano le numerose critiche sui social dirette proprio all’argentino ex Paris Saint Germain. La classe del ‘Fideo’ è intramontabile e il fresco campione del Mondo riesce ogni volta a rendersi protagonista in positivo di giocate di pregiata fattura.

Ma la condizione fisica non lo sta aiutando affatto, soprattutto perché a causa dei numerosi infortuni il classe ’88 (compirà 35 anni il prossimo 14 febbraio) non ha mai avuto finora la continuità di minutaggio necessaria a dare un contributo sufficiente a questi livelli. E durante la ripresa del match tra i torinesi e l’Udinese è scattato nuovamente l’allarme. Intorno alla metà del secondo tempo, infatti, l’attaccante ha avvertito un problema al polpaccio, per poi chiedere immediatamente il cambio alla panchina.

Juventus-Udinese, problema per Di Maria: Allegri lo sostituisce

‘El Fideo’ ha provato a restare comunque in campo per un po’, facendo un continuo lavoro di stretching. Ma dalla camminata non fluida si percepiva il fastidio, che alla fine lo ha convinto ad abbandonare il campo per sicurezza al minuto 66.

Allegri a quel punto non ci ha pensato due volte a mettere in atto la sostituzione, inserendo al posto dell’argentino Arek Milik. Ad ogni modo, pare che si tratti soltanto di un semplice indurimento, anche se chiaramente sarà bene andarci cauti. D’altronde, Di Maria è stato spesso vittima di questi problemi negli ultimi mesi e da un qualcosa di superficiale si potrebbe passare molto facilmente ad un infortunio vero e proprio, che costringerebbe l’ex United a fermarsi ancora. E prossima settimana i bianconeri se la vedranno faccia a faccia con Luciano Spalletti e il suo Napoli.