Juve bloccata, bufera Di Maria all’intervallo

Dopo la vittoria contro la Cremonese torna in campo la Juventus per affrontare l’Udinese. Riecco Di Maria dal primo minuto ma il primo tempo non ha convinto del tutto i tifosi

Archiviata la vittoria di misura e all’ultimo respiro contro la Cremonese, la Juventus è tornata quest’oggi in campo per la 17esima giornata di Serie A affrontando l’Udinese. Una sfida equilibrata nei primi 45 minuti di gioco.

A supporto di Moise Kean, Massimiliano Allegri ha scelto di affidarsi al fresco campione del Mondo Angel Di Maria, apparso però non sempre brillantissimo nelle scelte. L’argentino ha messo in campo un passo a ritmi più bassi del solito accelerando con la sua immensa qualità tecnica solo in alcune circostanze in cui ha provato a creare pericoli. Complessivamente il suo primo tempo però non ha convinto soprattutto i tifosi della Juventus che sui social si sono fatti sentire evidenziandone alcune lacune.

Juventus, Di Maria non brilla nel primo tempo: sui social finisce in tendenza

Si è chiuso sullo 0-0 il primo tempo tra Juventus e Udinese. Di Maria e soci non sono riusciti ad incidere a dovere e su Twitter non sono mancati i messaggi dei tifosi bianconeri.

In tendenza ci è finito proprio il ‘Fideo’ che è stato spesso paragonato alla sua versione più brillante con l’Argentina:

Di Maria cammina 😂😂😂 — Mar (@Mar__J05) January 7, 2023

Di Maria cammina o sbaglio? — Antonio S. (@ASeven__7) January 7, 2023

Ah ma Di Maria è ancora in campo nonostante non siano i Mondiali…#JuveUdinese #jvtblive — capitanschettini (@Schetweet) January 7, 2023

Per far giocare bene di maria dobbiamo fare le maglie celesti #JuveUdinese — Errico La Marca (@errico_lamarca) January 7, 2023

Ma il gemello di Di Maria che giocava al mondiale non è più disponibile?

Chiedo per un amico. #jvtblive — 🌻{Francesca (@FrancescaC__) January 7, 2023

Di Maria sta gostando molto bene — MS🪐🏹 warrior nun era (@daMnSeason24) January 7, 2023

Di Maria mi sta piacendo zero, come ogni volta che l’ha messo in questa posizione non sua — Tiziano (@_my_word_) January 7, 2023