DIRETTA Serie A: Juventus-Udinese | Le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Juventus-Udinese, anticipo delle 18 della diciassettesima giornata di Serie A

Portarsi momentaneamente a meno quattro dal Napoli e scavalcare il Milan al secondo posto in attesa della partitissima contro la Roma. Con questi obiettivi precisi la Juventus si appresta ad affrontare l’Udinese nell’anticipo delle 18 della diciassettesima giornata di campionato. Riaperta dalla sconfitta partenopea in casa dell’Inter, la corsa scudetto è tornato uno dei temi caldi della Serie A.

Rispetto alla vittoriosa sfida contro la Cremonese, Massimiliano Allegri ritrova Angel Di Maria nella lista dei convocati, dalla quale esce tuttavia l’acciaccato Bremer. A caccia dell’ottavo successo consecutive, la squadra bianconera non subisce gol in campionato da sette giornate e spera di prolungare il digiuno di vittorie dei friulani. Con il pari di mercoledì contro l’Empoli, sono salite a nove le partite senza vittorie della squadra allenata da Andrea Sottil. Il tecnico bianconero spero di poter contare sulla ritrovata vena di Roberto Pereyra, che spera in uno scherzetto da ex nel giorno del suo compleanno. Calciomercato.it seguirà la sfida della “Dacia Arena” in tempo reale.

Formazioni ufficiali Juventus-Udinese

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean. All. Allegri.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success All. Sottil

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 41 punti; Milan 36; Juventus 34; Inter 33; Lazio e Roma 30; Atalanta 28; Udinese 25; Fiorentina 23; Torino 22; Bologna 19; Empoli e Lecce 18; Salernitana, Monza e Sassuolo 16; Spezia 14; Sampdoria 9; Cremonese 7; Verona 6