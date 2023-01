CM.IT | Galliani fa sul serio in attesa dell’Inter: l’obiettivo è soffiarlo al Chelsea

Palladino dribbla i rumors di mercato, ma l’Ad Galliani ha già individuato gli obiettivi per completare la rosa del Monza nella finestra di gennaio

Serata di gala stasera per il Monza che ospita all’U-Power Stadium i ‘cugini’ dell’Inter per il primo incrocio nel torneo di Serie A tra le due squadre.

I brianzoli di Palladino sognano di replicare contro un’altra corazzata del campionato l’impresa di settembre con la Juventus, mentre l’undici allenato da Inzaghi vuole cavalcare l’entusiasmo dopo il successo nel big match di mercoledì contro la capolista Napoli. Massima concentrazione quindi al campo, con il Monza comunque che conserva un occhio vigile anche sul mercato per completare ulteriormente la rosa a disposizione di Palladino per la seconda parte di stagione. Oltre a un trequartista – con il profilo di Brekalo che rimane in pole rispetto ai vari Maldini e Soulé – l’Ad Adriano Galliani sta sondando da diverse settimane il terreno anche per un esterno destro di centrocampo e nelle ultime ore sta prendendo sempre più corpo la pista che porta a Josip Juranovic.

Calciomercato Monza, Galliani accelera: la strategia per Juranovic

Come appreso da Calciomercato.it, il Monza ha accelerato per cercare di portare il laterale croato in Brianza nella sessione invernale della campagna trasferimenti.

Di recente ci sono stati diversi contatti tra la dirigenza biancorossa e l’entourage del giocatore, con Galliani che sta provando a strapparlo al Celtic Glasgow oltre ad un’agguerrita concorrenza. Sul classe ’97 nato a Zagabria, infatti, si sono posate le attenzioni di diverse società: dalla Premier League tra cui figura anche il Chelsea (per la fascia resta sempre nel mirino pure l’interista Dumfries) passando per Spagna e Bundesliga, senza dimenticare anche i radar del Torino alla ricerca di un sostituto di Ola Aina in caso di partenza già a gennaio del nigeriano. Il Monza sta valutando di mettere sul tavolo una proposta da 5 milioni di euro più bonus (per arrivare intorno ai 7 milioni di euro complessivi), attraverso una formula ormai cara a Galliani: il prestito con obbligo di riscatto in estate legato alla salvezza dei brianzoli.

Gli scozzesi però non sono così propensi a privarsi a metà stagione dell’esterno (sotto contratto fino al 2026) e al sodalizio biancorosso servirà un’offerta convincente per ottenere il via libera al trasferimento in Serie A. Senza contare inoltre le tante rivali che sono ugualmente interessate al cartellino del croato – in passato accostato anche a Juventus e Roma – in evidenza pure al Mondiale con la maglia della sua nazionale. Il Monza e Galliani sono comunque in pressing su Juranovic che al momento ha scavalcato Lazovic nelle preferenze dell’area tecnica, considerando che finora Birindelli non ha convinto del tutto sul binario destro. Il tecnico Palladino non vuole distrazioni dal mercato, però un paio di nuovi innesti potrebbero certamente servire ai brianzoli per puntare a una salvezza tranquilla e a delle posizioni più nobili in classifica.